Viih Tube e Eliezer revelam quando pretendem ter segundo filho: 'Propósito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliezer ainda contou reação ao ver resultado negativo para teste de gravidez

Pais de primeira viagem, Viih Tube e Eliezer pegaram os fãs de surpresa ao revelar a suspeita de uma nova gravidez da youtuber, nesta semana. Apesar de o teste ter dado negativo, o casal não esconde que tem vontade de aumentar a família daqui alguns anos.

"A gente quer ter mais um quando a Lua tiver mais ou menos 2 anos", afirmou Eliezer , em entrevista à CARAS Brasil. O ex-BBB ainda contou que, quando a esposa começou a se sentir mal, já pensou na possibilidade de fazer um quarto extra na nova casa dos dois, que está em reforma.

"Quando a Viih falou que tava passando mal eu disse: 'Vamos logo fazer o exame, porque aí já aproveitamos a obra e fazemos o quartinho', já que, atualmente nossa casa nova está em obra [risos] Foi a primeira coisa que pensei."

"Quando deu negativo foi um pensamento de: 'Ok, nao é o momento'. Porque eu considero tanto que a Lua é propósito de Deus sabe? Do jeito que foi... Eu tenho essa sensação que está tudo no tempo dele", completou o influenciador digital.

Lua, a filha primogênita do casal, nasceu em de abril deste ano e completará quatro meses de vida nesta quarta-feira, 9. Eli e Viih Tube costumam compartilhar bastante da rotina como pais de primeira viagem nas redes sociais e encantam os seguidores com cliques da pequena.

Recentemente, Viih revelou como descobriu a gravidez. "Eu estava ficando [com o Eli] fazia três meses, eu comecei a ficar com ele falando 'não quero namorar, não quero ser pai, só quero ficar', a sorte é que a gente já estava namorando há umas duas semanas [quando descobri a gestação]."

CONFIRA FOTOS DE VIIH TUBE, ELIEZER E SUA FILHA, LUA: