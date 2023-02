Reviravolta! Família de Gugu Liberato se une a suposto namorado para prejudicar Rose Miriam

Família de Gugu Liberato toma decisão drástica na disputa pela fortuna estipulada em R$ 1 bilhão

A disputa pelo espólio deixado por Gugu Liberato enfrenta uma reviravolta. É que a família do apresentador, que também é responsável pelos interesses de João Augusto Liberato, se aliou com Thiago Salvático, suposto companheiro do famoso.

As informações são do colunista Léo Dias, que afirma que a ideia da defesa é impedir que Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, não receba um centavo da fortuna deixada por Gugu.

No processo, ele foi indicado como testemunha para ser ouvida sobre o caso. Os famosos Geraldo Luis, Sonia Abrão, Otávio Mesquita, Leão Lobo e Márcia Goldschmidt também vão depor.

Ainda de acordo com o colunista, "a petição foi protocolada no dia 30 de janeiro de 2023 e a audiência irá acontecer de forma híbrida, com os depoimentos da parte a favor de Gugu de forma presencial e os de Rose Miram e suas filhas, que moram em Orlando, nos EUA, por uma videoconferência".

A estimativa é que R$ 1 bilhão esteja em disputa.

Justiça não reconheceu união estável

A Justiça não reconheceu a suposta união estável alegada pelo chef de cozinha e empresário Thiago Salvático (35) com o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico. O empresário alegava que viveu um romance por oito anos com o comunicador, o que não foi comprovado juridicamente. As informações são do colunista Gabriel Perline, do iG.

Ele publicou trechos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nela, o juiz José Walter Chacon Cardoso classificou a relação dos dois como “clandestina”.

“Apenas com o narrado na inicial é possível concluir que o autor e o falecido tenham sido amigos, tenham mantido algum tipo de relacionamento amoroso, tenham até mesmo namorado, mas é impossível dizer, tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família”, diz a sentença.