Saiba quem é o novo namorado bilionário da ex-nora de Faustão

Ex-nora de Faustão, Schynaider Moura, assume romance com empresário bilionário após meses do fim do namoro com João Guilherme Silva

A ex-nora de Faustão, a modelo Schynaider Moura, já está comprometida novamente após alguns meses do fim do namoro, de quase dois anos, com o apresentador João Guilherme Silva. Neste domingo, 28, ela mostrou quem é seu novo eleito e deu o que falar ao trocar carícias em público.

Para quem não sabe, a loira, de 35 anos, foi fotografada prestigiando o empresário bilionário Bruno Garfinkel, de 46, com beijos em uma corrida de carros, a Porsche Cup, em São Paulo. Ele é presidente da Porto Seguro desde 1978.

Herdeiro da empresa de seu pai, Bruno tem três filhos, Bruno, Ana e Cleusa, que, segundo informações da Forbes, têm cada um deles uma fatia igual do negócio e em 2020 a fortuna equivalia a R$ 1,25 bilhão.

Além do currículo como presidente do Conselho de Administração da empresa do pai, com formação em Administração de Empresas, o empresário bilionário tem seu currículo pessoal com famosas em seu histórico.

Ticiane Pinheiro, Carol Magalhães, Pietra Bertolazi são alguns nomes conhecidos com quem ele já viveu algum tipo de relação. Luciana Gimenez, que o ex-marido Marcelo de Carvalho já namorou por um ano e meio a ex-esposa de Bruno, Simone Abdelnur, também já foi alvo de rumores de ter um affair com o atual de Schynaider Moura. Porém, eles negam. Bruno e Simone têm dois filhos.

Os primeiros rumores sobre o novo romance surgiram em fevereiro, apenas três meses após o fim do namoro dela com João Guilherme Silva.

Veja as fotos do novo namorado da ex-nora de Faustão:

Fim do namoro de Schynaider e João Guilherme

O namoro do filho de Faustão, João Silva, e a modelo, Schynaider Mourachegou ao fim em novembro de 2023. Segundo confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, o jovem apresentador não está mais com a influenciadora.

O término do relacionamento teria acontecido no fim de semana passado. Aos 19 anos, o herdeiro do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria dado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", avisou a equipe para o jornalista.

Nas últimas semanas, antes de estrear seu novo programa na Band, João Silva marcou presença no casamento e Ronaldo com Schynaider Moura.