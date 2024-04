Jaquelline Grohalski defende Lucas Souza após assumir sexualidade: 'Cobranças fazem mal'

Jaquelline Grohalski se pronunciou em suas redes sociais sobre sexualidade de Lucas Souza e saiu em defesa do ex-namorado

No último sábado, 27, o influenciador digital Lucas Souza (23) usou as redes sociais para se assumir publicamente como "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual". Sua ex-namorada, Jaquelline Grohalski (29) também comentou sobre o assunto e saiu em defesa do seu último parceiro:"Cobranças fazem mal".

Os dois se conheceram durante participação no reality A Fazenda 15, onde Jaquelline se consagrou como a grande campeã daquela edição. Depois do programa, eles assumiram relacionamento, mas acabou chegando ao fim neste mês de abril.

Em suas redes sociais, Jaquelline gravou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram onde confessou que sabia da sexualidade de Lucas, mas isso nunca foi um problema para ambos ou muito menos motivo para provocar o final da relação.

"Eu queria deixar bem claro aqui para vocês que ele não me enganou. Ele não mentiu para mim. Sempre teve muita verdade e eu que quis continuar e tentar o nosso relacionamento assim. Estou feliz por ele. Sigo como amiga do Lucas, e, para o que ele precisar, eu estarei aqui para ajudar e apoiar", complementa.

NÃO VAI ACEITAR

Jaquelline ainda comenta que não vai tolerar qualquer tipo de fala preconceituosa com relação ao seu ex-namorado: "Eu não vou aceitar pessoas homofóbicas no meu Instagram, se eu ver comentários assim, eu vou tirar print e vou processar, tá bom? O meu irmão ele é homossexual, não permito e nunca permitirei [falas preconceituosas]".

Por fim, Jaquelline declara que é contra quando uma pessoa obriga que outra assuma sua sexualidade, mesmo quando não está confortável para falar sobre o assunto. E pediu para seus seguidores evitarem esse tipo de comentário com relação à vida sexual dos outros.

"Eu acho ridículo essa cobrança das pessoas quererem saber o que você é. Existe uma pressão muito grande da sociedade e, muitas vezes, as pessoas não entendem o tanto que essas palavras de cobranças fazem mal para uma pessoa, fisicamente e emocionalmente. As pessoas gostam de brincar, fazer piada e achar que é legal, mas não é!", finaliza.