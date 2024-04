Jaquelline Grohalski sobre separação de Lucas Souza: 'Nenhum término é legal'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski dá mais detalhes sobre sua separação com Lucas Souza e compartilha seus próximos projetos

Na última semana, a campeã do programa A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski (29) e o ex-militar Lucas Souza (23) anunciaram o fim de sua relação. Os dois se conheceram durante participação no reality rural. Em entrevista à CARAS Brasil, ela deu mais detalhes sobre sua separação: "Nenhum término é legal".

Os dois já tinham finalizado o namoro no mês passado, porém, com menos de uma semana resolveram retornar, mas dessa vez parece que é definitivo. Jaque compartilha que está em outro momento de sua vida e muito focada em seu trabalho.

"Eu venho trabalhando bastante e agora nesse pós-reality tô trabalhando ainda mais, acredito que nossos objetivos de vida não estavam mais se encaixando. Seguimos como amigos com respeito, nenhum término é legal, porém eu preciso. Nesse momento, preferimos seguir sozinhos", declara.

Mesmo com a separação, os dois optaram por cultivar uma relação de amizade e carinho: "Eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que faço e vivemos momentos maravilhosos nos últimos tempos. Só os projetos que muitas vezes não são os mesmos".

COLHENDO OS FRUTOS

Jaque foi a grande vencedora da última edição de A Fazenda 15, a modelo continua colhendo os frutos de sua vitória no programa da Record TV. Durante a conversa, ela menciona seu novo foco em projetos profissionais.

"Tá sendo maravilhoso, estou investimento como empresária no ramo alimentício, incrível ainda esse mês já inauguramos. E estou muito feliz com as oportunidades da moda. Meio do ano agora já começo meus cursos na moda e estou fazendo aulas de oratória, para me preparar para um projeto novo que em breve vocês saberão", finaliza.

LUCAS SE PRONUNCIOU

Lucas Souza, em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, foi breve ao falar sobre o assunto: "Oi, Galerinha! Passando para falar para vocês que eu Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", escreveu o também ex-peão.