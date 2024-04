Menos de um mês após reconciliação, Lucas Souza e Jaquelline anunciam término de namoro pela segunda vez nas redes sociais

A campeã de A Fazenda 15Jaquelline Grohalski e o ex-militar Lucas Souza anunciaram o término de seu namoro pela segunda vez nesta quarta-feira, 10. Em suas redes sociais, o ex-marido de Jojo Todynho comunicou a separação definitiva menos de um mês após terem reatado o namoro.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, Lucas foi breve ao falar sobre o assunto. "Oi Galerinha! Passando para falar para vocês que eu Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", escreveu o também ex-peão.

Jaquelline, por sua vez, ainda não falou sobre o término em suas redes sociais e seguiu apenas a publicar coisas de sua agenda de trabalho.

Os dois haviam reatado o namoro no dia 17 de março, após ficarem menos de uma semana separados. Na ocasião, Lucas apareceu de surpresa no palco da cantora e o então casal dividiu um grande beijo na frente do público.

Lucas Souza e Jaquelline Grohalski iniciaram seu namoro em 2023, enquanto ambos estavam confinados no reality show A Fazenda, da Record. Desde então, eles seguiam com o seu romance fora da televisão.

Lucas Souza já desabafou sobre primeiro término com Jaquelline

Logo após anunciar o primeiro término com Jaquelline, Lucas Souza chegou a desabafar com seus seguidores sobre o fim de seu relacionamento com a cantora. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-militar lamentou o término.

"Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando!", declarou o ex-participante de 'A Fazenda 15'. Em outra postagem, ele complementou: "Tenho certeza que é só um momento ruim!", escreveu na época.