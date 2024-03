Quando Jaquelline e Lucas Souza voltaram? Equipe abre o jogo sobre retorno

Na última semana, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza anunciaram o fim de sua relação. Com menos de sete dias, os dois reataram o relacionamento

Estão de volta! Na noite do último sabado, 16, a campeã do reality A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski (29) e o ex-militar Lucas Souza (23) anunciaram que reataram o relacionamento. Os dois foram flagrados juntos durante um show em Rondônia. Na mesma noite, eles subiram ao palco e oficializaram ao público a volta com beijos.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Jaquelline confirma que os dois retornaram com o relacionamento. Além disso, informaram que, na verdade, eles anunciaram o término na semana passada e voltaram na mesma semana. Os dois iniciaram o romance em 2023, ainda dentro do confinamento do reality A Fazenda 15.

Durante o show em Rondônia, Lucas apareceu de surpresa no palco e causou euforia no público. Logo em seguida, ele deu um beijo na influenciadora. Após anunciar o retorno, Jaqueline compartilhou alguns registros com o namorado nos bastidores, enquanto Lucas mostrou que eles foram para um hotel juntos depois da noitada.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jaquelline aproveitou para negar os rumores de que o término aconteceu por motivos de traições. Ela reforçou que a informação não procede, e que romperam, na verdade, porque ela precisava de um tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Relembre essa história

No dia 10 de março, a influenciadora e campeã do reality rural anunciou o término com Lucas Souza, por meio de suas redes sociais. Na publicação, ela mencionou que precisava desse tempo para se entender melhor.

"É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que venho dizer a vcs que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor. Amo vocês", disse Jaquelline.

Ao longo da semana, Lucas também se pronunciou sobre o fim da relação. Em uma publicação em suas redes sociais, o coach de finanças nunca escondeu seu desejo de reatar relacionamento com a campeã do reality A Fazenda 15.

"Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando!", declarou o ex-participante de 'A Fazenda 15'. Em outra postagem, ele complementou: "Tenho certeza que é só um momento ruim!", escreveu.