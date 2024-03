Nova chance! Lucas Souza e Jaquelline assumem reconciliação com beijão em show

Apenas uma semana após anunciar término, Lucas Souza dá nova chance ao amor e se reconcilia com a namorada, Jaqueline Grohalski

Na noite do último sábado, 17, o influenciador digital Lucas Souza e a cantora Jaqueline Grohalski reataram o relacionamento. Apenas uma semana após colocarem um ponto final no namoro, eles surpreenderam ao subirem juntos ao palco e levaram o público à loucura com beijos apaixonados e muito clima de romance durante um show em Rondônia.

Mais cedo, eles haviam sido vistos juntos no aeroporto e levantaram especulações de que teriam reatado o namoro. No entanto, eles só confirmaram a novidade mais tarde. Através dos stories no Instagram, Lucas e Jaqueline compartilharam os registros feitos por fãs no exato momento em que assumiram a reconciliação durante a apresentação.

Enquanto a campeã do reality show 'A Fazenda' da Record se apresentava, Lucas apareceu de surpresa no palco e causou euforia no público. Logo em seguida, ele deu um beijo apaixonado e assumiu que está vivendo um novo romance com sua namorada. Durante o show, o ainda casal dançou coladinho e em clima de intimidade.

Para finalizar, Jaqueline compartilhou alguns registros com o namorado nos bastidores, enquanto Lucas mostrou que eles foram para um hotel juntos depois da noitada. Até o momento, eles ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a reconciliação, mas já deixaram claro que decidiram reatar o namoro com as publicações.

Vale lembrar que Jaquelline foi quem compartilhou o término em suas redes sociais no último domingo, 10. Bastante chateada, a cantora e influenciadora digital dividiu com seus seguidores que estava com o coração partido, mas que ambos precisam de um tempo sozinhos e por isso, decidiram colocar um ponto final no namoro, que começou durante o reality.

“No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados”, Jaquelline desabafou sobre a separação.

Lucas Souza desabafou sobre fim de namoro:

Durante a semana, o ex-militar Lucas Souza também abriu o coração ao falar sobre o fim de seu relacionamento com Jaqueline Grohalski. Mesmo com o término, ele fez questão de evidenciar que a cantora era a mulher de sua vida. Além disso, deu indícios de uma possível reconciliação ao declarar que esse era apenas um momento difícil na vida do casal.