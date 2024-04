Eliezer revela quando Viih Tube descobriu a segunda gravidez: 'Não contamos'

A família vai aumentar! À espera do segundo filho, Viih Tube e Eliezer contaram alguns detalhes da descoberta da nova gestação

A família de Viih Tube e Eliezer vai aumentar! Os influenciadores e ex-BBBs anunciaram a segunda gravidez ao vivo nesta segunda-feira, 29, durante participação no programa 'Mais Você', da Globo. Após revelarem a notícia, o casal publicou nas redes sociais alguns detalhes da descoberta da gestação.

Através dos stories de seu Instagram, Eliezer contou que eles souberam sobre a vinda do novo bebê ainda nas primeiras semanas de gravidez, mas optaram por guardar segredo do público por um tempo. No vídeo publicado por ele, Lua Di Felice, primogênita dos famosos, aparece "revelando" que foi promovida a irmã mais velha.

"A verdade é que ela foi promovida a irmã mais velha. Estamos muito felizes, era uma coisa que queríamos, desde que a Lua nasceu já falávamos em um segundo [filho]. Guardamos esse segredo a sete chaves, descobrimos bem no início. A Viih estava com três semanas", iniciou o ex-participante do BBB 22, contanto que o registro do teste positivo de gravidez foi gravado em novembro de 2023.

Em seguida, Viih Tube recordou as tentativas de engravidar durante os últimos tempos. "Foram três meses frustrantes", desabafou a influenciadora digital. "Descobrimos com três semanas de gestação, então foi muito cedo mesmo. Não contamos para ninguém", completou Eliezer.

Ao longo do relato, a mamãe contou que precisou contar sobre a segunda gestação para sua equipe logo após o aniversário de um ano da pequena Lua, realizado na segunda semana de abril. De acordo com Viih, ela precisou repousar por alguns dias depois da grande festa da herdeira.

Ao final do vídeo, Eliezer falou sobre a diferença em compartilhar a primeira gravidez e a atual com o público. Quando o casal anunciou a vinda da pequena Lua, eles estavam juntos há poucos meses e temiam julgamento dos internautas.

"O primeiro estávamos com medo, super inseguros, não sabíamos o que fazer, como as pessoas iriam lidar. Tínhamos um peso muito grande com tudo o que estava acontecendo na época. Agora, a gente conta com muita leveza e amor", finalizou o marido de Viih Tube.

A LUA FOI PROMOVIDA A IRMÃ MAIS VELHAA 😍😍😍 #MaisVocêpic.twitter.com/UIQBSqV8or — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2024

Viih Tube mostra reação emocionante ao descobrir segunda gravidez

Nesta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao revelar que a filha Lua foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no 'Mais Você' da Globo. Nas redes sociais, a influenciadora digital também emocionou seus seguidores ao compartilhar sua reação ao descobrir sua segunda gravidez, após meses de tentativas.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou o vídeo do momento em que fez o teste de gravidez sozinha em casa. Além de se emocionar com a novidade, ela também revelou ter ficado chocada, já que percorreu um caminho desafiador e recebeu muitos resultados negativos, até finalmente alcançar o tão sonhado 'positivo'. Inclusive, ela contou que estava com medo de olhar. Confira!