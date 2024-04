Beatriz revela mudança drástica após descobrir fofocas fora do BBB 24: ‘Surreal’

Mudanças! Beatriz reflete sobre nova realidade e entrega virada de página depois de ver ‘fofocas’ suas nas redes sociais; entenda

Beatriz continua impressionada com sua fama depois do Big Brother Brasil 24! Na manhã desta terça-feira, 30, a vencedora bateu um papo com Patrícia Poeta no 'Encontro', e falou sobre como sua vida mudou depois de participar do reality show da Globo. Inclusive, ela admitiu que só ‘virou a chave’ depois de dar de cara com algumas fofocas suas nas redes sociais.

Enquanto conversava com a apresentadora, Bia foi questionada sobre como estava se adaptando em sua nova realidade. Sincera, a vendedora contou que ainda está se acostumando com a fama, mas está realizada com tudo que viveu: "Passou muito rápido, parece que foi um sonho. Parece que eu sonhei, vivi tudo aquilo e foi embora”, iniciou relembrando o confinamento.

Na sequência, Beatriz compartilhou que notou a mudança drástica em sua vida e percebeu que estava famosa após descobrir algumas fofocas sobre ela circulando pelas redes sociais: "Quando abro a rede social e vejo uma fofoca com uma foto minha. Gente, sou eu? É surreal, uma realidade que muda a chave", disse encantada com a fama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Vale lembrar que além de estar lidando com as mudanças em sua vida pessoal e profissional, Beatriz também passou por uma transformação e tanto no visual! Para participar da atração matinal, a vendedora deu uma passadinha no salão e impressionou ao mostrar o resultado de sua mudança em seu perfil no Instagram.

No registro, publicado em sua rede social, Beatriz primeiro apareceu toda animada com os fios ainda descoloridos e depois chocou com a mudança. A atriz optou por um visual mais sóbrio e elegante com apliques mais longos e a cor do cabelo bem mais escura: “Meu Brasil do Brasil! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", ela compartilhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz revela qual é seu maior sonho de carreira:

Após ganhar notoriedade com sua participação no BBB 24, Beatriz Reis revelou qual é seu maior sonho de carreira após o fim do reality show da Globo. Em participação do TV Fama, da RedeTV!, a ex-sister, que trabalhava como vendedora, mas tem formação como atriz, contou que tem vontade de apresentar um programa de domingo.

"Eu quero ser apresentadora, é o meu grande objetivo. Estou aberta a conversas, a ouvir, a tudo. Estou com muita vontade de trabalhar, muita alegria e força de vontade. Adoro! É o Brasil do Brasil", afirmou a ex-vendedora de Brás, que alcançou destaque e foi a única ex-BBB 24 a fazer um comercial logo após sua eliminação do programa.