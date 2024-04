Beatriz Reis, do BBB 24, revela qual é seu maior sonho de carreira

Após término do BBB 24, Beatriz Reis revela qual é seu maior sonho de carreira após alcançar notoriedade com o reality show da Globo; veja!

Após ganhar notoriedade com sua participação no BBB 24, Beatriz Reis revelou qual é seu maior sonho de carreira após o fim do reality show da Globo. Em participação do TV Fama, da RedeTV!, a ex-sister contou que tem vontade de apresentar um programa de domingo.

"Eu quero ser apresentadora, é o meu grande objetivo. Estou aberta a conversas, a ouvir, a tudo. Estou com muita vontade de trabalhar, muita alegria e força de vontade. Adoro! É o Brasil do Brasil", afirmou a ex-vendedora de Brás.

Vale lembrar que Beatriz é a única ex-BBB 24 que fez um comercial logo após sua eliminação do programa. Segundo ela, foi uma grande emoção alcançar essa meta. "Chorei no set gravando meu primeiro comercial. Sei como foi difícil chegar até aqui", revelou ela em entrevista ao jornal Extra.

Na mesma conversa ao jornal, Bia contou que ainda não houve propostas para seguir como apresentadora após o BBB. “Ainda não tive tempo de conversar com ninguém sobre propostas, mas quero, sim, focar em ser apresentadora e atriz. Isso sempre foi a paixão da minha vida. Tenho formação de atriz e quero fazer testes para as novelas e séries. Em nome de Jesus, não vejo a hora”, contou ela.

Boninho revela estratégia por trás da seleção de Beatriz ao BBB 24

No último dia 19, Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à escolha de ter Beatriz Reis no elenco do BBB 24. Enquanto conversava com a vendedora em uma live nas redes sociais, o diretor da atração revelou que escolheu a sister a dedo para ‘infernizar’ os outros participantes.

Na ocasião, o diretor saiu em defesa da vendedora, afirmando que ela não é um personagem e que, na verdade, se mostrou autêntica desde sua primeira entrevista. No entanto, o Big Boss causou ao afirmar que escolheu Beatriz justamente para perturbar os outros participantes do programa: “Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, disse ele em tom de brincadeira.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, Beatriz deu risada com a declaração do comandante do reality, que continuou: “Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, disse o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, a vendedora reforçou e caiu na gargalhada mais uma vez.

Na sequência, Boninho reforçou que a paulista não é uma personagem e relembrou as primeiras entrevistas com ela: O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, o diretor saiu em defesa enquanto ela dava risada.