Beatriz fala de emoção ao gravar primeiro comercial e planos pós-BBB 24

Em entrevista recente, Beatriz Reis revelou sensação de gravar a primeira publicidade e quais são seus planos após o BBB 24: "Não vejo a hora"

Beatriz Reis tem aproveitado ao máximo os frutos do pós-BBB! Em entrevista ao Extra, a ex-sister compartilhou sobre a emoção de gravar a primeira publicidade e falou quais são os planos com o fim do Big Brother Brasil 24.

“A primeira coisa que quero fazer é pagar as dívidas, que são muitas, e limpar meu nome sujo”, disse Bia, que planeja mudar da casa onde mora com os pais e dois dos três irmãos em Guarulhos, São Paulo. “Quero dar uma vida boa e uma casa nova para eles”, completou.

A ex-vendedora do Brás também quer utilizar parte do dinheiro para pagar o tratamento médico do pai, que tem problemas com álcool, providenciar dentes novos para a mãe e investir no tratamento da irmã mais velha, Bruna, que teve um aneurisma em 2010 e hoje é aposentada pelo INSS.

“Ela tem ainda um pouco da má formação de nascença e tem que tratar com neurologista e fazer exames com frequência. A gente não tem convênio médico e quero poder proporcionar isso para eles. Também pretendo pagar uma escola boa para o meu sobrinho de 8 anos”, compartilhou.

Conhecida por simular gravações de publicidade dentro da casa do reality, Beatriz também falou sobre a emoção de ver isso se tornando real. "Chorei no set gravando meu primeiro comercial. Sei como foi difícil chegar até aqui".

Sobre seus planos pós-BBB 24, a famosa tem como prioridade o investimento na carreira artística. “Ainda não tive tempo de conversar com ninguém sobre propostas, mas quero, sim, focar em ser apresentadora e atriz. Isso sempre foi a paixão da minha vida. Tenho formação de atriz e quero fazer testes para as novelas e séries. Em nome de Jesus, não vejo a hora”, confessou.

A ex-BBB ainda completou que não pretende recorrer a nenhum procedimento estético agora que está na mídia. “Adoro muito o meu rosto, boca e nariz. Tenho vontade só de tirar as marquinhas de espinhas. Nem silicone, nem bumbum. Sou bem satisfeita com o meu corpo. Gosto de mim natural mesmo. Essa notícia ‘Bia faz harmonização facial’, seus danados, vocês não vão ler”, finalizou ela, rindo.

Ex-BBB Beatriz recebe carinho dos fãs em aeroporto

Na última sexta-feira, 19, Beatriz Reis foi surpreendida por uma multidão de fãs em um aeroporto de São Paulo. A vendedora estava no Rio de Janeiro cumprindo sua agenda de compromissos desde que foi eliminada do Big Brother Brasil 24, da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister postou um vídeo do momento que encontrou com os fãs. Ela foi muito atenciosa com todos, dando beijos, abraços, tirando fotos e fazendo a coreografia do seu meme.

Ao compartilhar o registro, Beatriz falou sobre o carinho que recebeu. "Eu não tô acreditando! Ai, meu coração por ser recebida com todo esse carinho, meu povo! Esse é o meu Brasil do Brasil!", escreveu a vendedora na legenda da publicação.

Os internautas falaram sobre a interação da ex-BBB com os fãs. "Gente... a Bia é a que trata melhor os fãs, e agradece cada presente, lê as cartas", disse uma seguidora. "Isso é humildade. A verdadeira campeã é você, Bia", escreveu outra. "A pessoa que transborda carisma e humildade", falou um fã.