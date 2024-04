Ex-BBB Beatriz recebe carinho dos fãs em aeroporto: "Não estou acreditando"

Beatriz Reis, ex-participante do Big Brother Brasil 24, se surpreendeu ao ser recebida por uma multidão de fãs em um aeroporto

Nesta sexta-feira, 19, Beatriz Reis foi surpreendida por uma multidão de fãs em um aeroporto de São Paulo. A vendedora estava no Rio de Janeiro cumprindo sua agenda de compromissos desde que foi eliminada do Big Brother Brasil 24, da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister postou um vídeo do momento que encontrou com os fãs. Ela foi muito atenciosa com todos, dando beijos, abraços, tirando fotos e fazendo a coreografia do seu meme.

Ao compartilhar o registro, Beatriz falou sobre o carinho que recebeu. "Eu não tô acreditando! Ai, meu coração por ser recebida com todo esse carinho, meu povo! Esse é o meu Brasil do Brasil!", escreveu a vendedora na legenda da publicação.

Os internautas falaram sobre a interação da ex-BBB com os fãs. "Gente... a Bia é a que trata melhor os fãs, e agradece cada presente, lê as cartas", disse uma seguidora. "Isso é humildade. A verdadeira campeã é você, Bia", escreveu outra. "A pessoa que transborda carisma e humildade", falou um fã.

