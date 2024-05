Contratado da RedeTV!, Silvio Luiz também atuava na Record; saiba o motivo

Icônico narrador esportivo, Silvio Luiz finalizou a carreira trabalhando em duas grandes emissoras brasileiras após contrato diferenciado

Personalidade marcante na cobertura esportiva nacional, Silvio Luiz (1934 - 2024) terminou sua carreira atuando em duas grandes emissoras brasileiras. O narrador que morreu nesta quinta-feira, 16, era contratado da RedeTV! nos últimos 15 anos, mas também tinha um acordo com a Record.

Depois de comandar e participar de diversas atrações na RedeTV!, nos últimos anos o comunicador podia ser visto semanalmente no bloco de esportes do RedeTV News, principal jornal da emissora de Amilcare Dallevo. No entanto, desde 2022 ele também atuava na cobertura esportiva da Record por meio do Playplus e R7.

Isso aconteceu porque o contrato de Silvio com a RedeTV! se tratava de uma negociação apenas para transmissões em TV aberta, o que tornava seu trabalho no Playplus totalmente legal, já que se trata de uma plataforma de streaming.

Por três anos Silvio esteve ao lado dos comediantes Carioca e Bola na transmissão do Campeonato Paulistão, onde transformou os jogos em atrações ainda mais divertidas com seus famosos bordões como “Olho no lance” e “Pelas barbas do profeta”.

Nesta quinta-feira, 16, as emissoras emitiram comunicados falando do legado que Silvio Luiz deixa não apenas para os profissionais do esporte, mas também para todos aqueles que acompanhavam seu trabalho. "Pelos corredores da emissora, o experiente Silvio Luiz sempre trabalhou com “espírito de garoto”, ecoando sua paixão pela profissão", disse um comunicado da RedeTV!.

"Seu legado e contribuição para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. Nossos mais profundos sentimentos a sua esposa Márcia, seus filhos Alexandre, Andréa e André, seus netos e amigos. A voz de Silvio Luiz continuará ecoando nos estádios e na memória dos fãs de todo Brasil", dizia um trecho da nota enviada pela Record.