Documentário de Davi bomba no Globoplay em meio a críticas e baixa repercussão

Confusões e críticas envolvendo Davi, campeão do BBB 24, têm provocado baixa repercussão de documentário no Globoplay

Davi Brito, campeão do BBB 24, segue em alta nas redes sociais e, principalmente, no ranking do Globoplay. Isso porque o documentário do baiano está entre as produções do mais assistidas da plataforma desde que foi divulgado oficialmente.

Lançado na última quarta-feira, 8, Davi, um cara comum da Bahia, acompanha a rotina das primeiras semanas do ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o confinamento do reality global. O projeto também conta com a participação de famosos que apoiaram sua permanência na casa e trechos de dramaturgia.

Mas apesar de todo investimento e até mesmo sucesso na plataforma, o documentário de Davi não tem sido alvo de grande repercussão nas redes sociais. Pelo contrário, o baiano tem atraído apenas críticas e se destacado na mídia por conta de suas confusões após ganhar fama.

Enquanto estava se mobilizando para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o documentário foi lançado e Davi pouco fez divulgações. O que poderia ser um projeto para suavizar sua imagem, que aos poucos vem sendo desgastada, acabou sendo engolido por novas críticas e ataques.

Mesmo tendo uma atitude solidária, o ex-BBB provocou questionamentos sobre a forma como estava agindo em meio à tragédia. Algumas pessoas acharam que ele estava desesperado por atenção ou até mesmo ajudando os desabrigados para tentar sensibilizar os críticos.

Leia também: Davi, do BBB 24, se atrapalha e nova confusão prejudica documentário

Dirigido por Duda Martins, Davi foi o terceiro participante do Big Brother Brasil a ter um documentário. Antes, apenas Karol Conká e Juliette, ambas do BBB 21, tiveram tamanha importância para conseguir provocar interesse da cúpula da Rede Globo em explorar um pouco mais sua história.

Neste sábado, 11, o campeão do BBB 24 usou seu perfil do Instagram para rebater as críticas e afirmar que não vai deixar os haters dominarem a sua vida, como eles imaginam. De volta à Bahia para celebrar o Dia das Mães, ele compartilhou um desabafo, mas logo a postagem foi apagada.

"O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né? Eu só voltei para casa para ver minha mãe e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado. Mentirosos, o povo do Rio Grande do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente", escreveu.