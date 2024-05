Mãe de Silvio Luiz, Elizabeth Darcy abriu caminho para a voz feminina

Comprovando que o talento de Silvio Luiz era de família, Natália Peres, sob o pseudônimo de Elizabeth Darcy foi uma das primeiras mulheres locutoras no Brasil

Nascida na cidade de São Carlos, interior paulista, em 1912, Natália Perez de Souza (97), sob o pseudônimo de Elizabeth Darcy, foi uma das primeiras vozes femininas a se tornar locutora no Brasil, além de ter sido mãe de dois talentos da televisão brasileira, a Verinha Darcy (34), a talentosa intérprete de Pollyana, sucesso de 1912 da antiga TV Tupi São Paulo, que faleceu ainda jovem, em 1979, e do ícone da crônica esportiva, Silvio Luiz (89), falecido na manhã desta quinta-feira, 16.

Elizabeth iniciou sua carreira como locutora em 1931, ao lado do saudoso César Ladeira (58), um dos maiores locutores do Brasil, falecido em 1969. Na época ela ainda usava o seu nome de batismo, Natália, e passou um período longe das rádios, até voltar com a sua voz grave em 1948, com o seu nome artístico.

Elizabeth, como gostava de ser chamada após seu retorno, migrou para a TV Paulista, onde não só trabalhou como locutora, como também realizou teleteatros na emissora e em 1958 foi para a TV Tupi ser garota-propaganda de marcas como Walita, Mappin, Bom Bril, Philips e outras.

Voz grave sucesso da TV Tupi, Elizabeth recebeu inúmeros prêmios ao longo da carreira, o Troféu Tupiniquim como melhor anunciadora, e a Medalha de Ouro, prêmio do jornal A Gazeta. Também trabalhou na TV Cultura, período em que acumulou prêmios como o de Mais Elegante da TV. Na época, a famosa locutora também se tornou chefe de equipe das garotas propagandas.

Elizabeth sofreu um acidente vascular cerebral em 2006, o que a fez se afastar de sua carreira e do público. Faleceu em 2010, aos 97 anos.