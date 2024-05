Confira todas as mudanças previstas para o Chega Mais

Em contato com a CARAS Brasil, equipe do SBT esclarece rumores e adianta sobre novidades no 'Chega Mais'

Nesta semana, foi noticiado que o Chega Mais, revista eletrônica do SBT, deve passar por uma reformulação até o mês de julho. De acordo com os rumores, a emissora prepara uma série de novidades para o programa. Confira todas as mudanças previstas.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclarece sobre as modificações na atração. Eles reforçaram que o programa deve ganhar novos quadros nos próximos meses. Além disso, o cenário do Chega Mais também receberá uma leve mudança, mas não será trocado, será apenas uma pequena alteração.

A equipe do SBT também declara que todas as reformulações não são por conta da audiência. Essa é uma adequação, o que já era esperado, tendo em vista que o programa conta com um novo diretor e tem pouco tempo no ar. A emissora está satisfeita com a audiência comercial da atração.

Segundo o jornalista Sandro Nascimento, do portal NaTelinha, todas as novidades previstas para a revista eletrônica devem acontecer até o mês de julho. O Chega Mais é apresentado por Regina Volpato (56), Michelle Barros (44) e Paulo Mathias (34) e ocupa a grade semanal no SBT das 9h30 às 13h30.

CONSTRUÇÃO DIÁRIA

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Chega Mais, Michelle Barros, já tinha adiantado que o programa está conhecendo melhor sua audiência e vai fazer ajustes na medida em que o termômetro popular reagir.

"Eu, Regina e Paulo estamos já bem conectados e isso facilita a cadência no ao vivo. E o time inteiro, o pessoal da produção e da técnica também está nessa pegada de conexão, de muita vontade de fazer acontecer! O resultado disso é que acredito que fomos leves! A coisa fluiu", afirmou em entrevista à CARAS Brasil.

