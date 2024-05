Apresentador do SBT cai no choro em cobertura da tragédia no RS: "Muito difícil"

Paulo Mathias, apresentador do SBT, ficou bastante emocionado ao falar com alguns moradores vítimas das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul

Paulo Mathias, apresentador do programa 'Chega Mais', do SBT, não conteve a emoção durante a cobertura das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Ele conversou com alguns moradores que estão ilhados e decidiram não abandonar as suas casas, com medo de roubo.

Antes de deixar o local, Paulo se despediu e falou sobre a força que todos os brasileiros estão desejando às vítimas dessa tragédia. "O Brasil tá com vocês e o Brasil inteiro está dizendo: 'Força!'. Nós vamos virar essa página juntos. Tchau, gente, fiquem com Deus", disse ele, que estava em um barco.

Após falar com os moradores, o apresentador ficou bastante emocionado e caiu no choro ao lamentar a situação. "Muito difícil isso aqui. A gente pensa na mãe da gente… muito difícil", completou Mathias.

Confira:

Nesta segunda-feira, 13, Xuxa, Angélica e Whindersson Nunes usaram as redes sociais para divulgar uma iniciativa lançada por eles que tem o intuito de ajudar nos reencontros dos bichos de estimação com seus tutores.

O anúncio foi compartilhado em um perfil nas redes sociais, criado para concentrar as informações. "Muitos animais já foram salvos, mas muitos outros ainda precisam de resgate, abrigo, alimentação, encontrar sua família ou conseguir um novo lar", disseram na legenda da postagem.

O trio de artistas também incentivou os fãs a divulgarem as informações sobre o projeto. "Se você pode oferecer lar temporário, entre em contato conosco! No momento a prioridade de doações é de ração e comida molhada (sachês e alimentos para animais debilitados)", afirmaram. Ainda na publicação, foi divulgado que o abrigo está no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Saiba mais!