Apresentador do SBT fica sem graça ao ser surpreendido pela esposa em programa

Paulo Mathias, apresentador do SBT, ficou sem graça ao descobrir que sua esposa era a convidada especial do programa 'Chega Mais'

Paulo Mathias, um dos apresentadores do Chega Mais, do SBT, foi surpreendido pela esposa durante o programa desta quinta-feira, 11. A pauta discutida pelos integrantes da atração era o ronco, e ele informou que um telespectador topou participar para falar sobre o assunto.

O apresentador conversava sobre os distúrbios do sono ao lado de Regina Volpato e alguns profissionais da área. Pouco tempo depois, ele informou que uma pessoa entraria ao vivo para falar do tema. O que Paulo não sabia é que sua esposa, Fabiola Farias, era a convidada especial.

"Nós vamos conversar com uma personagem ao vivo aqui que topou entrar no 'Chega Mais'. Como chama…", disse o jornalista, que abaixou a cabeça e colocou a mão na testa ao descobrir que era sua mulher. "Oh, meu Deus", reagiu.

Fabiola, então, fez uma revelação: "Eu tenho uma pessoa em casa, gente, que ronca bastante também, tá? Eu tô aqui pra falar isso agora em rede nacional", avisou ela. "Que moça linda, hein, Paulo Mathias?", comentou Regina Volpato. "Essa é a mulher mais linda do mundo", respondeu ele.

"Pois é! Por essa você não esperava, hein, Paulo?", comentou a esposa do apresentador. "Não, gente, essa pauta é importante para mim! Pode salvar o nosso relacionamento, vocês não estão entendendo", acrescentou ela.

Mathias, então, confessou que estava se sentindo no Mais Você, programa da Ana Maria Braga. É que nesta última quarta-feira, 10, Lucas Henrique, o eliminado do BBB 24, foi surpreendido por um vídeo da ex-esposa, Camila Moura, enquanto tomava café com a apresentadora.

"Mor, deixa eu te falar uma coisa? Que legal! Eu estou me sentindo um pouquinho na Ana Maria Braga agora, mas não vamos entrar nesse detalhe. Deixa eu só falar uma coisa: eu não ronco tanto assim, ronco?", questionou. Fabiola respondeu: "Não ronca tanto, mas o pouco já é preocupante", alertou.

Confira o vídeo:

Eu só tô o Paulo Mathias chamando a convidada e ela sendo a esposa dele KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



FICOU IMÓVEL

"Eu tô me sentindo na Ana Maria Braga.." #ChegaMais#MaisVocêpic.twitter.com/96owe2DrrA — Brenno Moura (@brenno__moura) April 11, 2024

Paulo Mathias fica em choque ao descobrir nódulo ao vivo

Recentemente, o apresentador Paulo Mathias passou por um verdadeiro susto enquanto comandava o 'Chega Mais' no SBT. Conscientizando o público sobre o câncer de tireoide, ele realizou um exame de demonstração. Mas para o choque de todos, o jornalista acabou descobrindo um nódulo durante o procedimento ao vivo no programa.

Ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros, Paulo decidiu realizar um exame preventivo para conscientizar o público sobre a importância do monitoramento de riscos à saúde. Assim, o apresentador deitou no sofá da atração e foi submetido a um ultrassom em seu pescoço, enquanto um médico detalhava o procedimento aos telespectadores.

Regina ficou curiosa para saber se estava tudo bem com a saúde do colega de bancada. Diante do questionamento, o médico não escondeu a verdade e revelou que o apresentador possuía um nódulo em seu pescoço. Saiba mais!