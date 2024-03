Apresentador do SBT fica em choque ao descobrir nódulo ao vivo: ‘Em pânico’

Apresentador do ‘Chega Mais’, Paulo Mathias fez exame para demonstração, mas acabou em choque ao descobrir nódulo ao vivo no SBT

Na manhã desta sexta-feira, 22, o apresentador Paulo Mathias passou por um verdadeiro susto enquanto comandava o 'Chega Mais' no SBT. Conscientizando o público sobre o câncer de tireoide, ele realizou um exame de demonstração. Mas para o choque de todos, o jornalista acabou descobrindo um nódulo durante o procedimento ao vivo no programa.

Ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros, Paulo decidiu realizar um exame preventivo para conscientizar o público sobre a importância do monitoramento de riscos à saúde. Assim, o apresentador deitou no sofá da atração e foi submetido a um ultrassom em seu pescoço, enquanto um médico detalhava o procedimento aos telespectadores.

Regina ficou curiosa para saber se estava tudo bem com a saúde do colega de bancada. Diante do questionamento, o médico não escondeu a verdade e revelou que o apresentador possuía um nódulo em seu pescoço: "O Paulo não tem uma heterogeneidade na glândula, é uma glândula mais homogênea. Achei aqui um nodulozinho, fica tranquilo, Paulo”, iniciou.

“Ai, meu Deus”, Paulo e Regina levaram um susto com o diagnóstico e o doutor tentou tranquilizar. Na sequência, o profissional mediu o nódulo e afirmou que o apresentador não precisava se preocupar: “Vou até medir aqui para te falar. Pelo que a gente vê aqui, é um nódulo pequenininho. É um nódulo misto, sólido e cístico", explicou.

“Qualquer coisa, a agulha está aqui, doutor. Vamos resolver fácil", Regina tentou aliviar o clima pesado com uma brincadeira, mas Paulo continuou em choque e decidiu confrontar o médico: "Doutor, o que o senhor está falando? Estou em pânico", disparou. Por fim, o profissional de saúde explicou que ele não precisava se preocupar e orientou que o apresentador passasse por mais exames.

"Fica tranquilo, está tudo bem. É um nódulo pequeno, a chance de que esse nódulo seja maligno é menor do que 5%. É um nódulo com características muito sugestivas de benignidade. Não precisa nem puncionar esse nódulo”, o médico finalizou e a apresentadora suspirou aliviada: “Doutor, você infarta a gente", comentou Michelle; assista ao momento:

A TV Aberta é fascinante! O médico descobrindo ao vivo um nódulo no Paulo Mathias. #ChegaMaispic.twitter.com/GmqmEgUf7u — Brenno Moura (@brenno__moura) March 22, 2024

Michelle Barros avaliou estreia do Chega Mais:

Michelle Barros estreou a nova fase das manhãs do SBT, no começo de março de 2024. Ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias, a apresentadora do Chega Mais avalia de forma positiva o primeiro programa ao vivo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela destaca o entrosamento do trio e promete grandes novidades ao longo da semana.