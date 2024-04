Gracyanne Barbosa toma atitude e expõe tudo: 'Não estou me fazendo'

Deixou gravado! Após responder perguntas sobre fim do casamento com Belo, Gracyanne Barbosa toma atitude e publica sua verdade sobre o assunto

Após alguns dias do anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas dos fãs e esclarecer os boatos criados em cima da situação.

Depois de contar sua versão da história nos stories, dizendo que ainda ama o ex-marido, mas que deixou as coisas acabarem por falta de cuidado, a musa fitness resolveu deixar suas palavras gravadas no feed na rede social ao publicar os vídeos. A influenciadora aproveitou para se defender depois da repercussão de seu pronunciamento.

"Oi galera, respondi na caixinha de perguntas ontem, resolvi deixar aqui no feed (já que story apaga em 24h), assim quem ainda não viu, poderá ver. Não estou me fazendo de vítima, quero apenas ser sincera e que voces ouçam, por mim! Em respeito aqueles que gostam do meu trabalho/estilo de vida, que torcem pelas minhas conquistas, rezam pela minha melhora e sei que independente de qualquer coisa, sempre estarão aqui, acompanhando meu conteúdo diariamente", falou ela para os fãs.

Além de lamentar o divórcio, Gracyanne Barbosa esclareceu no vídeo sobre a relação que teve com o personal trainer Gilson Oliveira."Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos", deixou claro que não traiu Belo com o professor.

Gracyanne desabafa sobre saudade

Gracyanne Barbosa não esconde que está sentindo falta do ex-marido, Belo. Na noite da última quarta-feira, 24, a musa fitness chegou a chorar ao falar sobre o término do relacionamento em suas redes sociais. Na sequência, ela também compartilhou um desabafo sobre saudade e revelou o receio do cantor já ter encontrado um novo amor.

Através dos stories do Instagram, Gracy decidiu se pronunciar por meio de uma música da dupla Gustavo Moura & Rafael chamada ‘Digitando’. Inclusive, a musa fitness fez questão de destacar um trecho que fala sobre saudade: “Eu tô com saudade do seu digitando. Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando”, lamentou. Saiba mais aqui.