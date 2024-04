Gracyanne desabafa sobre saudade após separação de Belo: ‘Só eu tô carregando’

Após surgir chorando, Gracyanne Barbosa lamenta a falta de Belo, e revela medo do ex-marido ter encontrado um novo amor

Gracyanne Barbosa não esconde que está sentindo falta do ex-marido, Belo. Na noite da última quarta-feira, 24, a musa fitness chegou a chorar ao falar sobre o término do relacionamento em suas redes sociais. Na sequência, ela também compartilhou um desabafo sobre saudade e revelou o receio do cantor já ter encontrado um novo amor.

Através dos stories do Instagram, Gracy decidiu se pronunciar por meio de uma música da dupla Gustavo Moura & Rafael chamada ‘Digitando’. Inclusive, a musa fitness fez questão de destacar um trecho que fala sobre saudade: “Eu tô com saudade do seu digitando. Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando”, lamentou.

Ainda no mesmo stories, a modelo e influenciadora decidiu estender o trecho da canção e desabafou sobre o fim de seu casamento: “Mas essa saudade só eu que tô carregando. Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano”, ela lamentou a falta do ex e apontou seu receio dele estar vivendo um novo relacionamento, agora que está solteiro.

Gracyanne lamenta saudade após aparecer chorando nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que mais cedo, Gracy também usou seu perfil para responder algumas das principais dúvidas dos seguidores sobre seu término após ficar casada por 16 anos. Segundo os rumores, o motivo da separação foi uma crise de mais de oito meses no relacionamento, e o estopim teria acontecido após o cantor descobrir que a esposa havia ficado com seu personal trainer.

Sincera, a musa fitness revelou que se arrepende de não ter procurado ajuda para tentar salvar seu casamento e ainda lamentou seu orgulho: “Nunca, jamais esperava. Ninguém casa para separar. Eu me arrependo de, nos momentos em que eu me senti de lado, ou me senti não sendo vista, de não ter falado”, ela desabafou em meio às lágrimas.

“E sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. 'Vou ficar quieta, porque sou a fo**na'. E é isso que me arrependo: de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais. Não existe falta de amor na nossa relação”, disse a influenciadora digital, que novamente negou os rumores de traição e detalhou a crise em seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Belo reflete após sair da mansão em que morava com Gracyanne:

Na última terça-feira, 23, Belo se mudou da mansão que dividia com Gracyanne Barbosa após o fim do casamento de 16 anos. No dia seguinte, o cantor chamou atenção ao usar as redes sociais para compartilhar uma mensagem religiosa. Na reflexão, ele fala sobre ter enfrentado muitas dificuldades nos últimos meses, mas destacou que vai sair da situação "mais forte"; veja o recado!