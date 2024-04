Gracyanne Barbosa lamenta término com Belo: 'Ninguém casa pensando em separar'

Nos Stories do Instagram, a influenciadora respondeu perguntas dos fãs nesta quarta-feira, 24; Gracyanne diz que não quer mais de falar sobre o assunto

Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs nesta quarta-feira, 24. A influenciadora fitness abriu a caixinha de perguntas do Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs e também para desabafar sobre como está se sentindo diante do polêmico término.

A influenciadora digital respondeu algumas das principais dúvidas dos seguidores sobre seu término com Belo, com quem ficou casada por 16 anos. O motivo da separação foi uma crise de mais de 8 meses no relacionamento, e o estopim aconteceu após Belo descobrir que a esposa havia ficado com o personal Gilson de Oliveira.

"Não estou em um momento legal, nem queria mais falar sobre isso, mas recebo tanto amor aqui todos os dias. Vocês são tão incríveis, que me sinto à vontade para conversar com vocês. [...] Acredito que vocês merecem de mim uma resposta", iniciou Gracyanne. "Muito obrigada por todas as palavras de carinho, de apoio e pela maneira como vocês me incentivam todos os dias".

Uma das perguntas respondidas pela sul-matogrossense questionava se ela se arrependia pelo fim do relacionamento ou se esperava por isso. Sincera, a influenciadora lamentou não ter agido mais para salvar o casamento, salientando que não deixou de existir amor.

“Nunca, jamais esperava. Ninguém casa para separar. Eu me arrependo de, nos momentos em que eu me senti de lado, ou me senti não sendo vista, de não ter falado. E sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. 'Vou ficar quieta, porque sou a fo**na'. E é isso que me arrependo: de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais. Não existe falta de amor na nossa relação", respondeu

Um usuário questionou se, quando ela ficou com Gilson de Oliveira, ainda estava junto do marido. Direta, Gracyanne negou que tenha traído Belo e explicou que eles estavam separados há meses na ocasião. "Acho que essa é a principal pergunta que vocês querem saber, tenho visto bastante aqui esse questionamento", começou.

Então, aproveitou para desmentir manchetes mentirosas sobre seu antigo relacionamento: "Embora eu tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos, a maneira como foi colocada foi a como gerasse mais polêmica".

Em seguida, detalhou sua crise com o ex-marido: "Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos".

"A gente também tava tentando evitar imprensa, porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional, e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante", adicionou. Para finalizar, reforçou que não traiu Belo: "Na época em que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa".