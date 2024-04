Belo reflete após sair da mansão em que morava com Gracyanne: ‘Mais forte’

Após se mudar da mansão com Gracyanne Barbosa, Belo chamou atenção ao compartilhar mensagem enigmática sobre superar dificuldade

Na última terça-feira, 23, Belo se mudou da mansão que dividia com Gracyanne Barbosa após o fim do casamento de 16 anos. Agora, o cantor chamou atenção ao usar as redes sociais para compartilhar uma mensagem religiosa. Na reflexão, ele fala sobre ter enfrentado muitas dificuldades nos últimos meses, mas destaca que vai sair da situação "mais forte".

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Belo compartilhou uma oração sobre o período turbulento em sua vida pessoal: "De: Deus. Para: você. Esses últimos meses, eu precisei te fazer mais forte. Você precisou passar por coisas que te prepararam para outras maiores. Fiz tudo por te amar imensamente, não pense que eu quero te punir”, iniciou.

“Saiba que algo bem melhor está para chegar e eu estarei sempre aqui em todos os momentos. Escutei todas as tuas orações, muitas vezes chorando. Acalma seu coração e receba meu abraço. Eu nunca te esqueci", diz o trecho compartilhado pelo cantor, que decidiu retirar todos os seus pertences da mansão em que morava com sua ex-esposa.

Inclusive, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Gracyanne disse que ele antecipou a data de sua saída da casa e foi pega de surpresa ao ver o ex-marido retirar suas coisas: “Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está”, ela contou.

“O que sei é que agora será ainda mais difícil”, disse a musa fitness, que confirmou o fim do casamento após 16 anos na semana passada. Segundo Leo Dias, o término teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. No entanto, Gracyanne se pronunciou sobre os rumores e negou que houve traição.

Até o momento, a modelo confirmou que se envolveu com um homem após a separação, mas o caso acabou e ela deu indícios de que está disposta a retomar o casamento: “O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? As vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos “em dia”, ela declarou ao revelar o término.

Personal diz que Belo sabia de affair com Gracyanne:

A separação polêmica de Gracyanne Barbosa e Belo por conta do romance da musa fitness com o personal trainer Gilson Oliveira continua dando o que falar. Em uma entrevista ao canal do YouTube Joabs Sobrinho Advogado, com entrevista de Raul Gazolla, o professor se defendeu mais uma vez e deu sua versão da história, além de revelar que o cantor já sabia de seu affair.