Personal diz que Belo sabia de tudo e que pediu sua demissão da academia

Novas revelações! Personal diz que Belo pediu sua demissão na academia e que cantor sabia do romance do professor com Gracyanne

A separação polêmica de Gracyanne Barbosa e Belo por conta do romance da musa fitness com o personal trainer Gilson Oliveira continua dando o que falar. Em uma entrevista ao canal do YouTube Joabs Sobrinho Advogado, com entrevista de Raul Gazolla, o professor se defendeu mais uma vez e deu sua versão da história.

Segundo o profissional, o cantor teria pedido sua demissão na academia onde trabalhava, o que o prejudicou muito. Além disso, Gilson Oliveira afirma que o romance com a influenciadora foi quando ela estava solteira e ele também. Os dois se encontravam duas vezes por semana, mas se viam todos os dias na academia.

"Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é", falou o personal trainer.

O professor contou que Belo pediu "sua cabeça" na academia: "É verdade. Na academia, alegaram foi por conta da imagem do casal e também relacionou a imagem que academia poderia ter por eu ser funcionário de lá".

Após sua demissão, Gilson alega que nunca mais falou com Gracyanne: "Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne. Aonde eu vou, é zoação, e isso me limita a ter trabalhos".

Personal nega traição e aponta manipulação de Gracyanne e Belo

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.

Nos últimos dias, a separação foi anunciada. Segundo as informações, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.