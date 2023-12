César Filho reage aos rumores de que possa sair da Record TV

César Filho comenta sobre os rumores de que ainda não teria renovado o contrato com a Record TV para continuar na emissora em 2024

O apresentador César Filho surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que possa sair da Record TV após 9 anos na emissora. Atualmente, ele comanda o programa Hoje Em Dia nas manhãs da emissora e contou que seu contrato segue em negociação.

A imprensa nacional chegou a apontar que ele ainda não renovou o contrato com a Record TV e que poderia negociar uma suposta ida para o SBT. Porém, ele tranquilizou os fãs e disse que está em negociação com a Record.

"São 9 anos [na Record]. A gente está negociando, não perdi as esperanças. A gente está conversando ainda, existe uma possibilidade”, disse ele ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV, durante a festa de 30 anos da Revista CARAS.

César ainda contou que teve uma longa trajetória na TV brasileira e sempre teve o carinho do público em todos os lugares. "Por onde eu passei, sempre acabou dando certo. Passei por todas as emissoras e sempre fui muito feliz. Claro que tem a ver com o publico, que te acompanha. Eu já fiz de tudo na televisão e em todas as emissora. O que for verdade vai aparecer e vai prevalecer”, afirmou.

Noivado do filho de César Filho e Elaine Mickely

O filho mais novo de César Filho com Elaine Mickely, Luigi César, está noivo. O jovem, de 20 anos, pediu a mão da namorada, Júlia Vieira, em um encontro surpresa na praia. Em setembro de 2023, a esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou um vídeo do momento.

Emocionada com a atitude do herdeira, a atriz celebrou a nova fase dele e se mostrou orgulhosa com o noivado. O pedido de casamento aconteceu na areia, onde colocaram um arco de coração feito de flores.

"Impossível não chorar assistindo esse vídeo! Os pais sabem que esse dia vai chegar… Mas sinceramente, não acreditávamos que seria tão rápido… Nosso filho, @luigicesar ficou noivo de uma linda princesa que nós amamos muito muito muito que é a doce e amável @juliasaraivavieira , nossa terceira filha! Estamos emocionados demais e extremamente felizes com essa futura união tão abençoada, cheia de respeito, princípios e amor !", declarou Elaine Mickely.

"Ambos com os mesmos propósitos, mesmos desejos e mesmos sonhos… Que o nosso pai todo poderoso continue blindando a vida de vcs de uma maneira única ! Vamos curtir e celebrar essa nova fase meus amores! Estamos muito orgulhosos do homem que vc se tornou meu filho! Parabéns amores", finalizou a mãe coruja.