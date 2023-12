Cesar Filho deixa o filho chocado com presentão de aniversário

No dia do aniversário de 20 anos do filho caçula, o apresentador Cesar Filho escolhe presente inusitado e significativo para o herdeiro

O apresentador Cesar Filho deixou o seu filho, Luigi Cesar, chocado com o presente que deu para ele em seu aniversário de 20 anos. O rapaz completou a nova idade neste dia 7 de dezembro e foi comemorar com a família em um restaurante na hora do almoço. Assim, o pai coruja escolheu este momento para entregar o seu presente carinhoso e inesperado.

O comunicador decidiu dar um presente significativo e que representa a paixão deles pelo time de futebol São Paulo. Cesar Filho presenteou o filho com quatro cadeiras cativas no Estádio do Morumbi. Ao receber o presente, o rapaz ficou chocado e muito feliz.

Antes de entregar o seu presente, o apresentador contou que era o seu sonho de criança ter cadeiras cativas no Morumbi e conquistou isso na vida adulta. "Quando eu era criança, tinha uns 12 pra 13 anos, eu alimentei um grande sonho na minha vida e eu demorei muito tempo para realizar esse sonho, mas muito tempo. Eu consegui, entre tantos sonhos que eu fui alimentando. Teve sonhos que eu alimentei e depois conquistei antes. E esse eu alimentei desde criança e demorei para conquistar. Depois de conquistado, depois de vivenciado esse sonho, eu acho que chegou o momento de eu transferir esse sonho para uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial é o meu filho. Então, como é aniversário dele hoje, ele está completando 20 anos, eu preparei aqui. Nesse envelope está um sonho meu, que eu armazenei durante muito tempo, e hoje em dia eu dou para você”, afirmou ele.

E completou: "A partir de hoje, você é proprietário de cadeiras cativas no Morumbi. A partir de agora, as cadeiras cativas do Morumbi vão levar o nome dele”. Ao abrir o envelope e ver o presente, Luigi ficou muito feliz. "Que demais! Eu amei!”, afirmou.

Cesar Filho fala sobre os rumores de que poderia sair da Record TV

O apresentador César Filho surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que possa sair da Record TV após 9 anos na emissora. Atualmente, ele comanda o programa Hoje Em Dia nas manhãs da emissora e contou que seu contrato segue em negociação.

A imprensa nacional chegou a apontar que ele ainda não renovou o contrato com a Record TV e que poderia negociar uma suposta ida para o SBT. Porém, ele tranquilizou os fãs e disse que está em negociação com a Record.

"São 9 anos [na Record]. A gente está negociando, não perdi as esperanças. A gente está conversando ainda, existe uma possibilidade”, disse ele ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV, durante a festa de 30 anos da Revista CARAS.

César ainda contou que teve uma longa trajetória na TV brasileira e sempre teve o carinho do público em todos os lugares. "Por onde eu passei, sempre acabou dando certo. Passei por todas as emissoras e sempre fui muito feliz. Claro que tem a ver com o publico, que te acompanha. Eu já fiz de tudo na televisão e em todas as emissora. O que for verdade vai aparecer e vai prevalecer”, afirmou.