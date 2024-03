Cesar Filho revela motivo para voltar a trabalhar no SBT

Novo contratado do SBT, Cesar Filho abre o jogo sobre motivo para ter voltado à emissora de Silvio Santo e relembra telegrama antigo do comunicador

O apresentador Cesar Filho está de volta ao SBT para ter um novo programa na grade da emissora depois de encerrar o contrato com a Record TV. Agora, ele revelou o motivo para voltar à emissora de Silvio Santos depois de tantos anos que saiu de lá.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que tomou a decisão de voltar ao SBT por causa de sua gratidão por Silvio Santos e a parceria que existe entre eles.

"Muita gente ainda me pergunta, por que é que você voltou pro SBT? Eu volto a repetir aqui que eu tenho uma aliança de gratidão com o Silvio Santos, foi ele que me resgatou. Você já conhece essa história. Quando eu fiquei nove anos fora do ar, ele me trouxe de volta. Então, eu devo muito ao Silvio. Antes disso, ele tentou me contratar sempre. Quando eu estava na Globo, durante duas oportunidades, ele tentou me contratar, não foi possível. Uma vez, quando ele saiu candidato à presidência da república, inclusive, é uma história muito antiga”, disse ele.

Então, Cesar exibiu um telegrama que recebeu de Silvio Santos no ano de 1988, quando não chegaram em um acordo para ele ir trabalhar no SBT. "O elogio que eu fiz a você no Jornal do Brasil foi pouco diante do seu profissionalismo. Se dessa vez não foi possível, tenho certeza de que algum dia trabalharemos juntos no SBT”, afirmou.

Cesar Filho assinou com o SBT em janeiro de 2024 para comandar o telejornal SBT Brasil a partir de 11 de março. No passado, ele trabalhou no SBT na década de 1990, quando atuou em Alô Doçura, e também trabalho no SBT Repórter, Ver Para Crer, Aqui Agora, Boletim de Ocorrências, SBT Brasil, Jornal do SBT Manhã e Notícias da Manhã. Depois disso, ele foi para a Record TV.

Cesar Filho deu presentão de aniversário para o filho

O apresentador Cesar Filho deixou o seu filho, Luigi Cesar, chocado com o presente que deu para ele em seu aniversário de 20 anos. O rapaz completou a nova idade neste dia 7 de dezembro e foi comemorar com a família em um restaurante na hora do almoço. Assim, o pai coruja escolheu este momento para entregar o seu presente carinhoso e inesperado.

O comunicador decidiu dar um presente significativo e que representa a paixão deles pelo time de futebol São Paulo. Cesar Filho presenteou o filho com quatro cadeiras cativas no Estádio do Morumbi. Ao receber o presente, o rapaz ficou chocado e muito feliz.

Antes de entregar o seu presente, o apresentador contou que era o seu sonho de criança ter cadeiras cativas no Morumbi e conquistou isso na vida adulta. "Quando eu era criança, tinha uns 12 pra 13 anos, eu alimentei um grande sonho na minha vida e eu demorei muito tempo para realizar esse sonho, mas muito tempo. Eu consegui, entre tantos sonhos que eu fui alimentando. Teve sonhos que eu alimentei e depois conquistei antes. E esse eu alimentei desde criança e demorei para conquistar. Depois de conquistado, depois de vivenciado esse sonho, eu acho que chegou o momento de eu transferir esse sonho para uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial é o meu filho. Então, como é aniversário dele hoje, ele está completando 20 anos, eu preparei aqui. Nesse envelope está um sonho meu, que eu armazenei durante muito tempo, e hoje em dia eu dou para você”, afirmou ele.

E completou: "A partir de hoje, você é proprietário de cadeiras cativas no Morumbi. A partir de agora, as cadeiras cativas do Morumbi vão levar o nome dele”. Ao abrir o envelope e ver o presente, Luigi ficou muito feliz. "Que demais! Eu amei!”, afirmou.