Juliette passa por procedimento para a retirada de óvulos: "Super tranquilo"

Decidida a se tornar mãe apenas no futuro, Juliette passa por procedimento para a retirada de seus óvulos, que serão congelados; saiba mais!

A vencedora do BBB 21 Juliette Freire tomou uma decisão sobre o seu futuro. Nesta segunda-feira, 11, a cantora passou por um procedimento para a retirada de seus óvulos após anunciar que os congelaria para se tornar mãe apenas daqui a alguns anos.

Nos stories de seu Instagram oficial, a famosa compartilhou um vídeo ao acordar do procedimento cirúrgico. Logo em seguida, ela explicou como foi o processo para seus seguidores. "Pronto, já estou em casa, já botei o pijama. Agora vou repousar um pouquinho, porque você fica um pouco enjoada por conta da anestesia e um pouquinho de cólica porque mexeu muito. Mas já fui medicada, agora vou descansar um pouco", disse Juliette.

A ex-BBB ainda disse o procedimento foi um sucesso. "Foi super tranquilo. Nós só ficamos 'manhosinhos', e daqui a pouco, vida normal", contou ela, que recentemente mostrou seu processo pré-cirúrgico nas redes sociais.

No último dia 3, a artista surgiu tomando algumas injeções hormonais e falou sobre o processo antes do congelamento de seus óvulos. "Tomo a terceira hoje e mais uma amanhã. A primeira eu senti uma dorzinha de cabeça e senti um gosto de remédio na boca, um pouco de enjoo, só. E na segunda, eu não senti nada, estou de boa", descreveu ela.

Por que Juliette quis congelar os óvulos?

Em fevereiro, Juliette contou para seus seguidores sobre sua decisão de congelamento de óvulos. Iniciando o processo para a retirada dos óvulos, a campeã do BBB explicou o motivo que lhe levou a começar o procedimento.

"Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a 'gata' já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade", explicou a artista no começo do vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em seguida, ela deu detalhes sobre o procedimento. "E aí eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher", detalhou.

Juliette completou a gravação falando sobre como essa decisão será importante para sua vida. "É muito bom [ter] o poder de escolha", garantiu a ex-BBB, que atualmente namora Kaique Cerveny.