Juliette fala sobre processo de congelar óvulos: 'Tomo mais uma injeção hoje'

Juliette contou em suas redes sociais neste domingo, 03, que já tomou duas injeções e completará o procedimento nos próximos dias

JulietteFreire abriu o jogo em seu Instagram e falou sobre o processo de congelamento de óvulos pelo qual está passando. Em vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, a cantora diz que "possui várias injeções de hormônios" e que duas delas já foram tomadas.

"Tomo a terceira hoje e mais uma amanhã. A primeira eu senti uma dorzinha de cabeça e senti um gosto de remédio na boca, um pouco de enjoo, só. E na segunda, eu não senti nada, estou de boa", descreve ela.

"Por isso que eu brinquei 'bom fim de semana', porque tem vezes que a pessoa fica muito estressada. Na primeira, eu fiquei um pouco, um pouquinho só", completou ela, entre risadas. "Aí eu digo para o pessoal que vai tomar: 'Se preparem, se preparem'"

A primeira vez que Juliette falou sobre o assunto foi no início de fevereiro, revelando a novidade. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade", explicou, na ocasião, via stories do Instagram.

Juliette revela como conheceu seu namorado

A cantora e ex-BBB Juliette Freire revelou novos detalhes sobre o início do namoro com Kaique Cerveny. Em uma entrevista ao programa português Glitter Show na quinta-feira, 15, ela falou sobre como eles se conheceram há alguns anos e deu o primeiro passo em busca em um relacionamento.

"Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei 'uau, que gato', e mandei um direct. Eu não sei se mandei 'oi', emoji de coração ou elogiei (...) Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada", disse ela.

Tempos depois, eles tentaram novamente. "Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí eu mandei um 'oi, sumido'. Um dia fui em uma cidade e falei 'oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora'. Era umas 10 horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele", afirmou.