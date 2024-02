Juliette inicia processo de congelamento de óvulos: "Quero ter liberdade"

A cantora e ex-BBB Juliette Freire revelou para os seguidores das redes sociais que decidiu iniciar o processo para congelar seus óvulos

Juliette usou as redes sociais nesta sexta--feira, 2, para dividir com seus seguidores uma decisão muito importante que tomou. A cantora e campeã do BBB 21 revelou que começou o processo de congelamento dos óvulos.

"Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a 'gata' já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade", explicou a artista no começo do vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em seguida, ela deu detalhes sobre o procedimento. "E aí eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher", detalhou.

Juliette completou a gravação falando sobre como essa decisão será importante para sua vida. "É muito bom [ter] o poder de escolha", garantiu a ex-BBB, que atualmente namora Kaique Cerveny.

Juliette falou nos stories que irá começar o processo de congelamento de óvulos!



Vai dá tudo certo, juh❤️pic.twitter.com/sXKbAHXbqf — Portal Juliettando-se | Fan Account 🌵 (@juliettandose) February 2, 2024

Saiba como foi o pedido de namoro de Kaique Cerveny para Juliette

A cantora e ex-BBB Juliette Freire esbanjou romantismo nas redes sociais ao revelar como foi pedida em namoro por Kaique Cerveny. A estrela revelou que Kaique fez o pedido de namoro de forma discreta e inusitada.

"Ele chegou com esse potinho e falou: 'Já que o seu tá acabando, eu encontrei esses aqui novos no shopping achei bem legal, comprei um pra mim e outro pra você'. Só que os meus não tinham acabado. Agradeci e coloquei dentro das minhas coisas e eu não abri, ia esperar acabar o meu pra poder abrir o novo. Aí depois de um tempo ele perguntou: 'Você não vai abrir pra ver se gosta das mensagens?'", disse ela.

"Eu falei ‘tá bom’. Eu abri, peguei um e: ‘Como assim?’. Eu falei: ‘Caramba, só tinha um namora comigo e eu peguei justamente esse?’. Aí eu puxei outro. Não é possível que ele escreveu 365 vezes ‘Namora comigo’. Enfim, ele escreveu", completou.