Saiba como foi o pedido de namoro de Kaique Cerveny para Juliette

A ex-BBB e cantora Juliette Freire surpreende os fãs ao revelar como Kaique Cerveny fez o pedido de namoro: ‘Não acredito'

A cantora e ex-BBB Juliette Freire esbanjou romantismo nas redes sociais ao revelar como foi pedida em namoro por Kaique Cerveny. Ela contou a história em um grupo de fãs e o vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana.

A estrela revelou que Kaique fez o pedido de namoro de forma discreta e inusitada. Ele aproveitou que Juliette é adepta do potinho de mensagens positivas para ler uma por dia e decidiu criar o seu próprio potinho de mensagens. Porém, ele apenas escreveu uma coisa nos bilhetes: “Namora comigo?”.

Ao abrir o pote, ela ficou em choque com a mensagem e o pedido de namoro. "Ele chegou com esse potinho e falou: 'Já que o seu tá acabando, eu encontrei esses aqui novos no shopping achei bem legal, comprei um pra mim e outro pra você'. Só que os meus não tinham acabado. Agradeci e coloquei dentro das minhas coisas e eu não abri, ia esperar acabar o meu pra poder abrir o novo". Aí depois de um tempo ele perguntou: 'Você não vai abrir pra ver se gosta das mensagens?'", disse ela.

E completou: "Eu falei ‘tá bom’. Eu abri, peguei um e: ‘Como assim?’. Eu falei: ‘Caramba, só tinha um namora comigo e eu peguei justamente esse?’. Aí eu puxei outro. Não é possível que ele escreveu 365 vezes ‘Namora comigo’. Enfim, ele escreveu".

Os dois estão juntos há cerca de oito meses, mas vivem um romance discreto e só assumiram o relacionamento publicamente há poucas semanas. Há pouco tempo, a artista falou mais sobre o seu relacionamento no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e revelou em qual fase do affair eles se encontram. "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo já assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito."

Ahhhhhh que fofo e criativo o pedido de namoro da Juliette e do Kaique 🌵💚pic.twitter.com/LCzUK20lbw — Jeje (@jejezaum) January 11, 2024

Juliette rompeu com empresa de Anitta

A cantora Juliette Freire não faz mais parte da empresa Rodamoinho, que é a empresa da cantora Anitta. As duas firmaram a parceria após a morena vencer o BBB 21, da Globo, e ter lançado seu EP com músicas inéditas.

O rompimento foi anunciado em 2023 por meio de um comunicado compartilhado no Instagram. “Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, escreveram.

Vale lembrar que Juliette e Anitta ficaram muito próximas após o Big Brother Brasil. A funkeira abrigou a ex-sister em sua mansão no Rio de Janeiro depois da vitória no reality show e a apoiou no início da vida de famosa. Inclusive, elas já curtiram férias juntas e mantém uma amizade duradoura.