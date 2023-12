Juliette surge agarradinha com Kaique Cerveny em fotos na piscina

Assumidos?! Kaique Cerveny coloca a mão no quadril de Juliette Freire ao posar com ela na piscina e os fãs reagem: ‘Casal do ano!’

A cantora e ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos com Kaique Cerveny, com quem vive um affair há algum tempo. Agora, os dois apareceram agarradinhos e no maior clima de intimidade durante um banho de piscina.

Nas fotos, ela apareceu de biquíni azul estilo fio-dental enquanto posava abraçada com o rapaz, que usava apenas sunga e exibia seus músculos definidos. Inclusive, ele apareceu colocando a mão no quadril dela, demonstrando a proximidade entre eles.

Juliette e Kaique ainda não revelaram qual é o status do relacionamento deles, mas eles não se desgrudam há algum tempo. Na legenda do post, ela escreveu: “Deixa eu ser clichê”.

Então, os fãs foram à loucura com as novas fotos e demonstraram a torcida pelo possível romance. “Feliz que encontrou um cara legal”, disse um seguidor. “Casal do ano! Lindos”, escreveu outro. “Seus perfeitos”, afirmou mais um.

Juliette e Kaique são vistos juntos desde abril deste ano, mas ainda não revelaram o status do relacionamento. Os dois circulam juntos em shows dela e passeios com os amigos e já foram flagrados juntos em alguns momentos. Agora, eles apareceram abraçados na mesma foto pela primeira vez.

Há pouco tempo, a artista falou mais sobre o seu relacionamento no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e revelou em qual fase do affair eles se encontram. "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo já assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito."

Juliette rompeu com empresa de Anitta

A cantora Juliette Freire não faz mais parte da empresa Rodamoinho, que é a empresa da cantora Anitta. As duas firmaram a parceria após a morena vencer o BBB 21, da Globo, e ter lançado seu EP com músicas inéditas.

O rompimento foi anunciado na manhã desta segunda-feira, 13, por meio de um comunicado compartilhado no Instagram. “Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, escreveram.

Vale lembrar que Juliette e Anitta ficaram muito próximas após o Big Brother Brasil. A funkeira abrigou a ex-sister em sua mansão no Rio de Janeiro depois da vitória no reality show e a apoiou no início da vida de famosa. Inclusive, elas já curtiram férias juntas e mantém uma amizade duradoura.