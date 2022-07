Paulo André fala sobre relacionamento com Jade Picon: "Não deu certo"

Em podcast, o atleta e ex-BBB Paulo André falou sobre sua participação no Big Brother e abriu o jogo sobre sua relação com Jade Picon

Na última segunda-feira, 25, o atleta e ex-BBB Paulo André (23) marcou presença no PodDelas, com Tatá e Bruna Unzueta, e falou sobre sua participação no Big Brother 2022 e sua relação com a influenciadora Jade Picon (20).

Durante o bate-papo, Paulo André falou sobre o affair que viveu com Jade Picon dentro da casa do BBB, segundo P.A, o envolvimento foi algo maneiro e intenso dentro da casa, mas não acabou fluindo e não deu certo.

Paulo André também revelou que os dois ficaram fora da casa do BBB: "Eu e a Jade tivemos uma parada maneira dentro da casa, foi muito intenso. Por mais que o programa num todo seja individual, foi muito maneiro o que tivemos, ai saímos, ela tem a vida dela e eu falei 'vamos com calma' e aconteceu aqui fora, mas não deu certo. E é difícil, porque as pessoas criaram expectativa", contou P.A.

O ex-BBB também falou que nutre um carinho gigante pela parceira de confinamento e ales mantêm uma relação de amizade, mas que grande parte dos fãs do casal não entendem e criam conflitos sobre a relação da dupla.

"Boa parte dessa galera criou uma guerra, existe um conflito entre meus fãs e os dela, não sei o que aconteceu. E eu fico triste, porque eu e ela não fizemos nada de errado um com o outro, somos amigos", declarou o atleta,

