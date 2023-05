Sabrina Sato e Duda Nagle aparecem juntos em carro com Zoe

Após separação, Sabrina Sato e Duda Nagle surgem juntos levando Zoe para escola

Mesmo após anunciarem o fim do relacionamento, Sabrina Sato e Duda Nagle mostraram mais uma vez que mantêm uma convivência muito boa. Nesta terça-feira, 30, o ex-casal apareceu contente em um carro com a filha, Zoe, de quatro anos.

Após uma noite com evento, a apresentadora apareceu de óculos escuros segurando a herdeira no banco de trás do veículo enquanto o ator tirou a selfie sentado no banco da frente.

Sorridente, a família apareceu curtindo o momento. Os famosos estavam levando a pequena para a escola. "Bom dia", escreveu Sabrina Sato ao mostrar que continuam convivendo e participando da rotina da menina juntos.

Ainda nas últimas semanas, a musa levou o ex para conhecer seu sobrinho. Ele até recebeu o título de tio do garoto e apareceu na maternidade com a família Sato.

Veja o momento de Sabrina Sato e Duda Nagle com a filha:

A apresentadora Sabrina Sato (42) está aproveitando a vida de solteira após o término de seu casamento com o ator Duda Nagle (40). Eles terminaram em março deste ano, e conforme a afirmação da famosa na noite da última quarta-feira,18, em uma conversa descontraída com Dani Calabresa (41), ela já está pronta para se relacionar novamente.

Em brincadeira durante um vídeo publicado no TikTok, a mãe de Zoe (4) pediu que Dani a ensinasse alguns truques, por exemplo "Como você bate cabelo?Vamos fazer esses truques assim. Agora que eu tô solteira eu preciso aprender uns truques assim", brincou a artista.

Há um tempo atrás, Duda Nagle foi criticado pelos internautas após falar de suas diferenças em relação Sabrina Sato."Quais são os valores que a Sabrina não tem amor? Sabrina é uma mulher incrível e intensa que não é para qualquer homem. Não sei o que houve, mas muito pejorativo usar essa palavra", criticou um. "Valores diferentes? Acho que você não conheceu ela pra estar falando isso. Péssimas palavras", disse outro.

