Tá rolando? Sabrina Sato faz questão de comemorar aniversário de Cauã Reymond: ''Nossa cara''

No aniversário de Cauã Reymond, Sabrina Sato faz questão de parabenizá-lo e faz declaração

Após boatos de que estariam se paquerando ao trocarem curtidas na rede social, a apresentadora Sabrina Sato (42) não se sentiu intimidade com as especulações e fez questão de parabenizar Cauã Reymond (43) neste sábado, 20, dia que o ator fez aniversário.

Em seus stories no Instagram, a mãe de Zoe Sato (4), filha dela com o ex Duda Nagle (39), publicou a selfie do global em uma cachoeira e mostrou admiração ao colega de emissora, principalmente ao fazer referência a sua saúde.

"Feliz aniversário, Cauã Reymond, que esfrega na nossa cara que é a saúde em forma de gente! Toda felicidade do mundo! Comemore muito seu dia", disse ela, que, assim como o amigo, acabou de terminar um relacionamento.

Neste sábado, 20, o ator da novela das nove, Terra e Paixão, comemorou a chegada de seus 43 anos de forma única. Com café da manhã na cama e fazendo exercícios perto natureza, ele celebrou o momento em uma companhia especial.

Veja a declaração de Sabrina Sato para Cauã Reymond:

Sabrina Sato fala sobre rumores de affair com Cauã Reymond

A apresentadora Sabrina Sato quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as especulações de que estaria vivendo um romance com o ator Cauã Reymond, que está no ar na nova novela das nove da Globo, Terra e Paixão.

Na noite de terça-feira, 09, a artista marcou presença em um evento de marca de joias em São Paulo, acompanhada da mãe, Kika Sato, e da irmã e sua empresária, Karina Sato.

Questionada sobre os rumores após troca de likes nas redes sociais, Sabrina, que recentemente anunciou a separação do pai de sua filha, Zoe, de 4 anos, o ator Duda Nagle, explicou: "Gente, desde que o mundo é mundo a gente tem que entender que existe amizade, e apenas amizade, entre homem e mulher", disse sobre a relação com Reymond, que está solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo Mariana Goldfarb (33).

"Sempre tive muitos amigos homens, vocês sabem disso, e é legal você dar força, incentivar, porque você curtir, comentar, você está incentivando a pessoa, admirando a pessoa também. E vou continuar curtindo e comentando", acrescentou Sato, que esbanjou sensualidade ao caprichar na escolha do look para a ocasião. A musa surgiu com um vestido com transparência e atraiu olhares a lingerie à mostra.