Duda Nagle é criticado após citar 'valores' de Sabrina Sato: "É a mãe da sua filha"

Duda Nagle é criticado após escolha de palavras ao anunciar a separação; veja

O desabafo no qual Duda Nagle anunciou o fim de seu casamento com Sabrina Sato gerou muitas reações nas redes sociais nesta terça-feira, 21. Isso porque alguns fãs não gostaram de um trecho escolhido pelo ator .

Logo no início, ele mencionou a diferença de "valores" entre os dois . A escolha da palavra dividiu opiniões nas redes sociais e rendeu críticas ao galã.

"Quais são os valores que a Sabrina não tem amor? Sabrina é uma mulher incrível e intensa que não é para qualquer homem. Não sei o que houve, mas muito pejorativo usar essa palavra", criticou um. "Valores diferentes? Acho que você não conheceu ela pra estar falando isso. Péssimas palavras", disse outro.

"Cara, olha o texto lindo que Sabrina escreveu e você colocando em dúvida os valores dela , que tristeza", comentou outro. "Valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar? Que coisa mais desnecessária falar isso sobre a mãe da sua filha, a Sabrina não merece ter que ler isso", opinou outro.

Um fã, porém, disse que talvez o ator só tenha se expressado mal. "Gente não coloquem palavras na boca do Duda. Falar sobre valores diferentes quer dizer muita coisa (um gosta da noite o outro não, um gosta de estar nos holofotes o outro não, um gosta de se expor mais o outro não, um gosta de estar mais próximo da vida cristã o outro não...) falar em valores não quer dizer que sejam coisas ruins do outro e ninguém está dentro do relacionamento deles para dar palpites!", disse outro.

OBJETIVOS DIFERENTES

O ator Duda Nagle (39) confirmou o fim do relacionamento com Sabrina Sato (42) por meio de uma nota oficial nas redes sociais. Nesta terça-feira, 21, ele confirmou a separação em um post simples.

“É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade”, disse ele, citando a filha, Zoe, de 4 anos.

“Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado”, completou.