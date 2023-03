Sabrina Sato e Duda Nagle confirmam o fim do relacionamento

Pais de uma menina, Sabrina Sato e Duda Nagle colocam um ponto final no relacionamento e confirmam a separação

A apresentadora Sabrina Sato (42) e o ator Duda Nagle (39) estão separados! Depois do início dos rumores na tarde desta terça-feira, 21, os dois confirmaram a separação por meio de delcarações nas redes sociais.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", afirmou ele.

Por sua vez, ela disse: "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

A notícia da separação foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que informou que o ex-casal contou sobre o término para amigos próximos.

Além disso, o colunista Leo Dias ainda revelou que Duda Nagle quer a guarda compartilhada da filha com Sabrina Sato. Ele quer estar presente integralmente na rotina da filha ao longo do seu crescimento. Na prática, isso significa que eles vão passar períodos de tempo iguais com a pequena e serão responsáveis igualmente pela educação da herdeira.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe, de 4 anos. Nos últimos tempos, eles enfrentaram uma crise no casamento. Vivendo juntos, eles viveram o desgaste do relacionamento e quase se separaram nos últimos anos. Porém, eles deram uma nova chance e tentaram a reconciliação. Agora, o relacionamento chegou ao fim.

Há pouco tempo, Duda contou que o problema no relacionamento deles era a rotina puxada. “O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso. A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa”, disse ele no programa de Ronnie Von.

Por sua vez, Sabrina contou que fez terapia e eles superaram a crise, tanto que planejavam ter mais um filho. “Isso [a crise] afetou, mas a gente foi consertando, se entendendo, detectando o que estava acontecendo. Tudo sempre foi muito conversado, com muito respeito”, afirmou ao Jornal O Globo.

Famosos apoiam Sabrina Sato e Duda Nagle após o fim do casamento

Nos comentários dos posts de Sabrina Sato e Duda Nagle sobre a separação, vários amigos famosos demonstraram apoio para o casal.

Gabi Martins escreveu: "Toda força pra vocês. Deus sabe de tudo!". Ticiane Pinheiro comentou: "Força para vcs! Momento difícil e espero que vcs sejam amigos para sempre pelo bem da Zozo". O irmão dela, Karin Sato, declarou: "Sempre estarei aqui pra vocês".

Isadora Ribeiro escreveu: "Você e o Duda são seres humanos lindos, e continuar juntos embora separados pelo bem da amada Zoe, é a prova que o relacionamento continuará dando certo, mesmo a distância. Bjs nos três".

Saiba como Sabrina Sato e Duda Nagle se conheceram

Há algum tempo, Sabrina Sato e Duda Nagle revelaram que se conheceram pelas redes sociais. Em uma participação no programa Encontro com Fátima Bernardes no ano de 2017, ele contou que eles trocaram mensagens nas redes sociais.

"Eu conheci pela rede social. Eu já tinha mandado dois 'oi' cheio de mistério e ela não respondeu. A gente já se conhecia de situações sociais, aquele papo de 20 segundos. A Sabrina sempre tinha uma camada de gente em volta dela. Eu mandei mensagem e ela me ignorou. Deu um tempo e ela começou a curtir as minhas fotos, 'opa, que legal'. Me enchi de coragem de novo e mandei outro oi. Aí, dessa vez, ela respondeu", disse ele, e completou: "Nós temos o personal trainer em comum, então, começou aquele papo de treinarmos juntos. Passamos a nos falar, falar e falar e marcamos de nos encontrar e foi ótimo!".