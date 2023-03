E agora? Duda Nagle envolve Zoe e faz exigência para Sabrina Sato após término

Duda Nagle envolve Zoe e pede guarda compartilhada; informação é de Leo Dias

O ator Duda Nagle colocou uma condição para assinar o divórcio com Sabrina Sato. Ele quer estar presente integralmente na criação da filha, Zoe Sato.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', ele vai pedir a guarda compartilhada da pequena . Na prática, isso significa que eles vão passar períodos de tempo iguais com a pequena e serão responsáveis igualmente pela educação da herdeira.

A separação foi revelada pelo colunista mais cedo. Segundo o jornalista, amigos próximos informaram que os dois decidiram se divorciar após a crise no casamento nos últimos tempos. O jornalista ainda informou que Duda Nagle é quem teria desejado a separação, porque o casal já estaria distante nos últimos tempos.

Recentemente, Duda disse que o casal enfrentou crise por causa da falta de tempo e a rotina agitada deles. Procurada por CARAS, a equipe de Sabrina Sato ainda não se pronunciou sobre os rumores.

Sabrina Sato já falou sobre a crise no casamento

Há cerca de um ano, Sabrina Sato esbanjou sinceridade ao contar que passou por uma crise no casamento. No Fantástico, ela contou que eles reservaram um tempo para o casal na agenda. "À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", disse.

"E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", falou evitar resolver a situação.