Ex-BBB Paulo André homenageia o filho com tatuagem

Após conhecer filha de Pedro Scooby, ex-BBB Paulo André se inspira e também faz tatuagem para seu herdeiro, o Peazinho

O ex-BBB Paulo André (23) resolveu eternizar na pele seu amor pelo filho, Paulo André Jr., de um ano, mais conhecido como Peazinho!

Neste domingo, 12, o atleta, que participou do BBB 22, mostrou que homenageou o herdeiro, do relacionamento com a influenciadora Thays Andreata, com uma tatuagem do rosto dele, usando uma coroa, no braço.

Momentos antes, nos stories de seu Instagram, ao abrir uma caixinha de perguntas e bater um papo com os fãs, ele contou que visitou a filha de Pedro Scooby (34) e Cintia Dicker (36) pela primeira vez, a pequena Aurora, que nasceu em 26 de dezembro do ano passado. "Conheci finalmente a princesa Aurora! Cheguei lá, a mamãe Cintia tava ninando ela. Mas ela tá super bem, graças a Deus, e isso que importa", celebrou.

No sábado, 11, Pedro Scooby mostrou que fez uma tatuagem em homenagem à caçula e tatuou seu nome no corpo, assim como os dos outros filhos, Dom (10) e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, da relação com Luana Piovani (46).

Confira a tatuagem de Paulo André para o filho, Peazinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Close Paulo André (@closepauloa2)

Paulo André faz dancinha com hit de Léo Santana

Na era das dancinhas, surgiu mais uma. Dessa vez para o hit de Léo Santana, "Zona de Perigo". Para a alegria das fãs do ex-BBB Paulo André, ele aderiu ao movimento e dançou o sucesso sem camisa.

Super bronzeado e sem camisa na beira da piscina, o ex-relacionamento de Jade Picon fez toda a coreografia e arrasou no gingado. Com direito a vários refrões seguidos dançados no vídeo. As admiradoras do atleta quase tiveram um treco e umas até falaram que ele estava "desafiando o matrimônio" junto com o próprio Léo Santana.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!