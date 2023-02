Paulo André faz dancinha com o hit de Léo Santana e deixa fãs em polvorosa

Ex-BBB Paulo André fez coreografia do novo sucesso de Léo Santana e fãs amaram resultado

Na era das dancinhas, surgiu mais uma. Dessa vez para o hit de Léo Santana, "Zona de Perigo". Para a alegria das fãs do ex-BBB Paulo André, ele aderiu ao movimento e dançou o sucesso sem camisa.

Super bronzeado e sem camisa na beira da piscina, o ex-relacionamento de Jade Picon fez toda a coreografia e arrasou no gingado. Com direito a vários refrões seguidos dançados no vídeo.

As admiradoras do atleta quase tiveram um treco e umas até falaram que ele estava "desafiando o matrimônio" junto com o próprio Léo Santana.

Nos comentários, uma seguidora fez um trocadilho: "Entrei na zona de perigo depois de ver esse vídeo". "Falta de respeito isso, não adianta P.A. Eu tenho namorado", brincou uma segunda. "Eu acho um crime esse cara estar solto. Devia estar preso na minha casa", disse um terceiro.

Vale lembrar que a música tem feito sucesso nas redes sociais e entrou pro Top 50 Mundial do aplicativo de música Spotify e atualmente está em trigésimo lugar. Carnaval está logo aí, hein.

Confira dancinha de Paulo André: