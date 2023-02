Pedro Scooby faz tatuagem para a filha com Cintia Dicker: ''Vai ficar marcada também''

Surfista Pedro Scooby faz tatuagem em homenagem à sua filha com a modelo Cintia Dicker, a pequena Aurora

O papai babão Pedro Scooby (34) mostrou que decidiu eternizar na pele seu amor pela filha mais nova, a pequena Aurora!

Na manhã deste sábado, 11, o surfista compartilhou com os seguidores nos stories de seu Instagram que está se preparando para tatuar o nome da caçula, sua primeira herdeira com a modelo Cintia Dicker (36), em seu corpo.

"Hoje vai ser a Aurora que vai ficar marcada também", disse Scooby, que também mostrou Cintia ninando a bebê.

Vale lembrar que o surfista também tem os nomes dos outros herdeiros, Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, da antiga relação com Luana Piovani (46), de quem se separou em março de 2019, tatuados em seu peito.

A bebê Aurora, que chegou ao mundo em parto prematuro no dia 26 de dezembro, ficou internada na Perinatal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, logo após seu nascimento, tendo que passar por algumas cirurgias. Diagnosticada com gastrosquise, que é quando a criança nasce com o intestino para fora do corpo e precisa ser operada para o fechamento do abdômen, ela teve alta no dia 10 de janeiro.

Confira a tatuagem de Pedro Scooby para Aurora:

Cintia Dicker encanta ao mostrar primeiro mês de vida de Aurora

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker encheu seu feed de amor e iniciou a semana compartilhando fotos do primeiro mês de vida da herdeira!

Em seu feed no Instagram, a modelo abriu álbum de registros e mostrou a nova fase da vida, como foi o mês de janeiro com a filha do relacionamento com Pedro Scooby, a bebê Aurora. A pequena nasceu com 35 semanas de gestação.

Nas imagens, Cintia surge em diferentes momentos de chamego com a garotinha, que também posou no colo do papai babão e da avó. Ao legendar a postagem, Cintia escreveu apenas: "Jan/2023", com um emoji de coração.

