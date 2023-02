Cintia Dicker encanta ao mostrar primeiro mês de vida de Aurora: ''Coisa mais linda''

Modelo Cintia Dicker abre álbum de fotos do primeiro mês da filha, Aurora, da relação com Pedro Scooby

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (36) encheu seu feed de amor e iniciou a semana, na manhã desta segunda-feira, 06, compartilhando fotos do primeiro mês de vida da herdeira!

Em seu feed no Instagram, a modelo abriu álbum de registros e mostrou a nova fase da vida, como foi o mês de janeiro com a filha do relacionamento com Pedro Scooby (34), a bebê Aurora. A pequena nasceu no dia 26 de dezembro, com 35 semanas de gestação, e ficou internada em hospital no Rio de Janeiro, precisando passar por algumas cirurgias após o nascimento.

Nas imagens, Cintia surge em diferentes momentos de chamego com a garotinha, que também posou no colo do papai babão e da avó. Ao legendar a postagem, Cintia escreveu apenas: "Jan/2023", com um emoji de coração.

"Amor, muita saúde para a Aurora", desejou Ticiane Pinheiro nos comentários do post. "Muita fofura, meu Deus", disse Carol Samarão, esposa de Douglas Silva. "Lindas, mas esses pezinhos com búzios tá demais!", babou uma seguidora. "Parecidíssima com o pai", comparou outra. "Coisa mais linda! Vocês duas!", elogiou mais uma.

Confira o álbum de fotos de Cintia Dicker da filha, Aurora:

Ver essa foto no Instagram

Pedro Scooby conta que Cintia Dicker foi aconselhada por médico a interromper gestação

Na quarta-feira, 01, Pedro Scooby decidiu abrir o coração sobre a gestação de sua filha Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker. Em conversa com o jornalista Léo Dias para o portal Metrópoles, o surfista, que mora em Portugal, desabafou e disse que a decisão de ter a pequena no Brasil surgiu após uma orientação médica que deixou o casal abalado.

Segundo Pedro, ao receber o diagnóstico de Aurora, que tem gastrosquise, uma alteração congênita da parede abdominal que oferece riscos como prematuridade e infecções, um médico português questionou a Cintia porque o casal não decidiu interromper a gestação.

Diante da declaração, Pedro e Cintia decidiram partir para o Brasil para procurar melhores condições de tratamento para a pequena, que já passou por três cirurgias desde o seu nascimento, no fim de dezembro do ano passado: “Vamos pro Brasil, onde as pessoas cuidam da gente. A gente tem os maiores especialistas da má-formação que a nossa filha tem.”, disse Scooby.

