Após rumores de romance, Cauã Reymond fala sobre curtidas em fotos de Sabrina Sato: "Não vou mudar"

Solteiro desde o fim do casamento com Mariana Goldfarb, Cauã Reymond falou sobre os rumores de envolvimento com Sabrina Sato

As frequentes interações entre Cauã Reymond (42) e Sabrina Sato (42) nas redes sociais levantou suspeitas de um possível romance entre eles, já que ambos estão solteiros.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o ator se pronunciou sobre as especulações, e deixou claro que sempre curtiu as postagens da apresentadora e também de outras pessoas que admira. Além disso, avisou que não vai mudar seus hábitos para evitar especulações de romance.

"Toda hora falam que eu encontrei uma pessoa. Realmente não vou mudar os meus hábitos, as pessoas que eu já admirava e gosto de curtir, eu não vou deixar de curtir. Você começa a viver em uma prisão, é muito perigoso. Eu já curtia fotos da Grazi [Massafera], da Sabrina. A Letícia Laranja, minha colega, também já curtia, como eu curto de várias outras pessoas", esclareceu o artista, que terminou seu casamento com Mariana Goldfarb (33) recentemente.

Reyond ainda deixou claro que não está envolvido com nenhuma mulher. "Eu trabalho tanto. Eu estou tentando encontrar tempo para malhar. Esse fim de semana eu namorei minha filha, foi uma delícia, fomos fazer compras. Eu estou ficando com amigos, e realmente estou focado no trabalho", afirmou ele, que está no ar na nova novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão.

Sabrina Sato ala sobre Cauã

Nesta última terça-feira, 9, Sabrina Sato marcou presença em um evento de marca de joias em São Paulo, acompanhada da mãe, Kika Sato, e da irmã e sua empresária, Karina Sato, e reforçou que é apenas amiga de Cauã.

"Gente, desde que o mundo é mundo a gente tem que entender que existe amizade, e apenas amizade, entre homem e mulher. Sempre tive muitos amigos homens, vocês sabem disso, e é legal você dar força, incentivar, porque você curtir, comentar, você está incentivando a pessoa, admirando a pessoa também. E vou continuar curtindo e comentando", afirmou a apresentadora, que está separada de Duda Nagle (39).

