Cauã Reymond comenta em publicação de Sabrina Sato e fãs especulam romance

Cauã Reymond e Sabrina Sato ficaram solteiros recentemente e os fãs torcem para que eles formem um suposto casal

Nesta segunda-feira, 08, os fãs de Cauã Reymond e Sabrina Sato começaram a achar que os dois estariam vivendo um romance após o ator reagir a uma publicação da apresentadora. Ela postou uma foto de uma campanha publicitária e o ator reagiu à publicação com emoji de raios.

Cauã se separou no começo do mês da modelo Mariana Goldfarb. Já Sabrina anunciou no começo de 2023 que terminou o relacionamento com Duda Nagle.

Após o término, os dois começaram a curtir as publicações um do outro. Na foto de Sabrina, os fãs começaram a shippar o possível novo casal. "Ta rolando, hein", brincou uma. "Você está de olho na Sabrina?", questionou outra. "Está pintando um casal aí, gente", torceu mais um.

A separação de Sabrina e Duda Nagle foi confirmada em março deste ano. Em publicação no Instagram, ela classificou o comunicado como “difícil, mas necessário” e que era o “melhor para os dois”. Já o filho de Leda Nagle, em uma mensagem curta, falou de “valores, prioridades e objetivos” diferentes.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, Cauã confessou que o término ainda tem sido tratado com delicadeza por ele, mas que, no momento, tem usado sua energia apenas para se destacar em sua carreira profissional.

"O que tinha para falar já falei no Instagram", afirmou ele. Questionado sobre ter se tornado o solteiro mais cobiçado do momento, o ator, que tem milhares de seguidores no Instagram, rejeitou o rótulo. "Não sei disso. Estou tão focado no trabalho. São 11 horas, seis dias por semana", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Viih Tube e Eliezer mostram Lua usando cobertor de marca de luxo

Viih Tube (22) e seu marido, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 Eliezer (33), mostraram algo inusitado sobre a filha, Lua Di Felice. O casal de papais de primeira viagem compartilhou um momento patricinha da pequena, no qual usa uma manta infantil da marca de luxo italiana Gucci, que é avaliada em R$ 3.180, que foi um presente do influenciador digital Lucas Rangel.