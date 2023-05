Viih Tube e Eliezer mostram Lua usando cobertor de marca de luxo caríssimo

Influenciadora Viih Tube e marido, Eliezer, mostram momento da filha Lua com cobertor de grife

Nesta segunda-feira, 8, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube (22) e seu marido, o ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer (33), mostraram algo inusitado sobre a filha, Lua Di Felice. O casal de papais de primeira viagem compartilhou um momento patricinha da pequena, no qual usa uma manta infantil da marca de luxo italiana Gucci, que é avaliada em R$ 3.180, que foi um presente do influenciador digital Lucas Rangel.

“Primeira vez, minha filha vai usar Gucci para ficar em casa. Uma cobertinha mais fininha. Não foi a gente quem comprou, com certeza, a gente ganhou do tio Rangel!”, explicou o papai babão, apaixonado pela filha em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Como hoje é o dia de patricia dela, que ela postou a carinha dela. Hoje ela tá famosa”, comentou a influenciadora digital, ao entrar na brincadeira com o amado, fazendo uma voz carinhosa para a filhinha. “Hoje ela tá patricinha", brincou Eli.

Lua usando cobertor da Gucci - Créditos: Reprodução / Instagram



Viih Tube comenta decisão de mostrar o rosto da filha

Recentemente, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 Viih Tube usou suas redes sociais para começar a mostrar a filha com o influenciador e ex-brother Eliezer, Lua. Em algumas fotos e vídeos, a loira decidiu compartilhar a identidade completa da pequena. Já em um perfil de fofocas no Instagram, a influenciadora digital decidiu deixar um comentário falando sobre o fato de mostrar o rosto de Lua: “Aos pouquinhos vou mostrando ela”, declarou a ex-participante do BBB 21. Há um tempo, Viih falou sobre o receio de exibir o rostinho da pequena, durante uma conversa com MC Loma, que é mãe de Melanie.

“Ela [Loma] disse que foi a melhor coisa [...] Na primeira semana, tive um surto de preocupação, comecei a ter medo de tudo. De verem ela, de saber de tudo dela. Fiquei com medo, porque o mundo está perdido”, revelou a youtuber.

