Cauã Reymond abre o jogo sobre nova vida de solteiro: 'Focado''

Em entrevista à CARAS, Cauã Reymond abriu o jogo sobre vida de solteiro após anunciou de fim do casamento com Mariana Goldfarb

Em meio aos preparativos para a estreia da novela Terra e Paixão, na TV Globo, o ator Cauã Reymond (42) pegou alguns fãs de surpresa ao anunciar o fim do casamento com a modelo Mariana Goldfarb (33). Agora, o artista garante que está focado em entregar o melhor trabalho.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, Cauã confessou que o assunto ainda tem sido tratado com delicadeza por ele, mas que, no momento, tem usado sua energia apenas para se destacar em sua carreira profissional.

"O que tinha para falar já falei no Instagram", afirmou ele, a respeito do anuncio feito na última semana.

Questionado sobre ter se tornado o solteiro mais cobiçado do momento, o ator, que tem milhares de seguidores no Instagram, rejeitou o rótulo. " Não sei disso. Estou tão focado no trabalho. São 11 horas, seis dias por semana ", declarou.

Cauã e Mariana estavam juntos desde 2016 e se casaram em uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais. Discretos, os dois faziam apenas compartilhamentos esporádicos de cliques românticos em suas redes sociais.

Na semana passada, a modelo contou que o casamento chegou ao fim com um sentimento de aprendizado. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento", disse.

"Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir", declarou.