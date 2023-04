Aos 59 anos, Gloria Pires embarca em Terra e Paixão e celebra maturidade: 'Pleníssima'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Pires fez reflexão sobre maturidade e como tem se preparado para a chegada dos 60 anos

A atriz Gloria Pires (59) está vivendo um momento de pura plenitude com a proximidade dos seus 60 anos. Prestes a estrear na novela Terra e Paixão, da TV Globo, a famosa garante que a maturidade tem feito ela aproveitar cada vez mais os momentos.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, Gloria comentou sobre seu novo visual e como tem inspirado outras mulheres a assumirem os fios grisalhos. Ela confessou que tem se permitido mais a viver novas experiências.

"Eu comecei muito jovem, fui mãe cedo, então, de alguma forma, eu me sentia muito mais velha do que eu era. Quando eu fiz 50 anos, eu comecei a me encontrar com minha idade real . Era como se antes eu não estivesse adequada e hoje eu me sinto plena. Faz parte dessa experiência, desse tempo, dessa caminhada", disse a atriz.

Sobre como tem lidado com a vaidade e o novo visual, Gloria disse que tenta não dar ouvidos a opiniões alheias a seu respeito. " Às vezes a coisa da vaidade vira uma luta, porque você procura ter bom senso . Eu resisti a muitas coisas, consegui evitar muitas coisas e hoje me considero uma sortuda, sabe?", declarou.

"Você não pode ficar procurando a aprovação dos outros, você tem que se valorizar, você tem que se acolher e assumir suas vontades. Porque quando você fica esperando a aprovação dos outros, é muito difícil, você perde muito tempo . O que eu tenho feito, é usar o meu tempo para mim. Então eu estou pleníssima, feliz!", afirmou.

Nos últimos anos Gloria tem se tornado cada vez mais presente nas redes sociais e tem atraído muitos seguidores. Assídua no Instagram, a famosa volta e meia tem aparecido se divertindo com vídeos de dança, o qual ela assume que tem sido influenciada pelos herdeiros:"Meu filho mais novo tem 18 anos, então é um universo que os quatro super navegam e eu fico com um pé dentro e outro fora, escolho muito o que eu posto".

Ainda sobre idade, Gloria refletiu como envelhecer tem sido uma experiência muito interessante e cheia de aprendizados: "Acho que os meus 60 anos estão muito melhores do que foram os meus 30 anos, porque tem coisa que você só consegue com a experiência: que é se enxergar, se abraçar e entender o caminho que lhe trouxe até aqui. São tantas coisas que eu precisei abrir mão, mas também tantas coisas que caíram no meu colo, na minha cesta. Eu estou aproveitando cada minuto".