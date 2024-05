Carol Celico posta foto com os três filhos: "Agora estamos completos!"

A empresária e influenciadora digital Carol Celico mostrou os filhos mais velhos, Luca e Isabella, conhecendo o irmão, Rafael

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, ao compartilhar alguns cliques em família. Um dia após anunciar o nascimento de Rafael, seu filho com o empresário Eduardo Scarpa, a mamãe mostrou os filhos mais velhos conhecendo o bebê.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a empresária e influenciadora digital aparece sorridente ao lado do marido e dos dois filhos, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Ao dividir os registros, Carol se declarou. "Agora estamos completos! Obrigada por escolher essa família, Rafael! Estaremos e seremos sempre por você! Te amamos muito!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

O terceiro filho de Celico veio ao mundo nesta última quarta-feira, 15. A influencer postou algumas fotos do bebê após o parto e celebrou a sua chegada. "Rafael | 15.5.24. O dia que mudou nossas vidas para sempre! Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor!", escreveu ela.

Carol Celico relembra diagnóstico após divórcio com Kaká

empresária Carol Celico revisitou memórias de seu antigo casamento com o jogador de futebol Kaká. Quase uma década após o fim do relacionamento, ela compartilhou que enfrentou um diagnóstico delicado logo após a separação, além de considerar o período como uma das maiores dificuldades de sua vida.

As revelações surgiram quando Carol decidiu responder a uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. Uma de suas seguidoras quis saber se a empresária já enfrentou algum transtorno alimentar. Foi então que ela revelou ter enfrentado a bulimia logo após se divorciar do atleta. O transtorno grave é caracterizado por episódios de compulsão alimentar e métodos para perder peso. Confira o que ela disse!