Sabrina Sato fala sobre rumores de affair com Cauã Reymond

Recém-separados, apresentadora Sabrina Sato comenta sobre boatos de romance e explica troca de likes com o ator Cauã Reymond

A apresentadora Sabrina Sato (42) quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as especulações de que estaria vivendo um romance com o ator Cauã Reymond (42), que está no ar na nova novela das nove da Globo, Terra e Paixão.

Na noite desta terça-feira, 09, a artista marcou presença em um evento de marca de joias em São Paulo, acompanhada da mãe, Kika Sato, e da irmã e sua empresária, Karina Sato.

Questionada sobre os rumores após troca de likes nas redes sociais, Sabrina, que recentemente anunciou a separação do pai de sua filha, Zoe, de 4 anos, o ator Duda Nagle (39), explicou: "Gente, desde que o mundo é mundo a gente tem que entender que existe amizade, e apenas amizade, entre homem e mulher", disse sobre a relação com Reymond, que está solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo Mariana Goldfarb (33).

"Sempre tive muitos amigos homens, vocês sabem disso, e é legal você dar força, incentivar, porque você curtir, comentar, você está incentivando a pessoa, admirando a pessoa também. E vou continuar curtindo e comentando", acrescentou Sato, que esbanjou sensualidade ao caprichar na escolha do look para a ocasião. A musa surgiu com um vestido com transparência e atraiu olhares a lingerie à mostra.

Fãs especulam affair de Cauã Reymond e Sabrina Sato

Na segunda-feira, 08, os fãs de Cauã Reymond e Sabrina Sato começaram a achar que os dois estariam vivendo um romance após o ator reagir a uma publicação da apresentadora. Ela postou uma foto de uma campanha publicitária e o ator comentou a publicação com emojis de raios.

Após o término, os dois começaram a curtir as publicações um do outro. Na foto de Sabrina, os fãs começaram a shippar o possível novo casal. "Ta rolando, hein", brincou uma. "Você está de olho na Sabrina?", questionou outra. "Está pintando um casal aí, gente", torceu mais um.